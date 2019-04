Des photos mal interprétées et des théories du complots ont été diffusées sur les réseaux sociaux depuis lundi soir.

En quelques minutes, la sidération a gagné les réseaux sociaux. Lundi 15 avril, des milliers d'images de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en feu, on été partagées.

Une profusion de photos et de témoignages qui ont fait le tour du monde... mais qui ont aussi été détournés, voire entièrement inventés. Franceinfo fait le point sur les fausses informations qui ont circulé après cette catastrophe à la résonance planétaire.

Une statue prise... pour un incendiaire

"On ne nous dit pas tout..." Voici la légende d'une photo diffusée par le compte "Photos prises au bon moment" sur Facebook, après l'incendie de la cathédrale. On voit Notre-Dame prise dans les flammes et une silhouette humaine qui semble tout près du brasier, sur le toit. "On m'explique ???", demande l'auteur de la photo en pointant la silhouette. "Sinon c'est qui ce déséquilibré qui contemple le feu ?", renchérit un certain David van Hemelryck, sur Twitter, dans un message partagé plus d'une centaine de fois.

tout de suite on accuse "les travaux" pour oublier que Saint Denis et Saint Sulpice ont été saccagées criminellement



Franchement sur un monument historique, des travaux non sécurisés ?? Une fable !!



Sinon c'est qui ce déséquilibré qui contemple le feu ?#NotreDameDeParis pic.twitter.com/sdfraNYeVP — David van Hemelryck (@David_vanH) 15 avril 2019

Cette silhouette est en réalité celle d'une statue, indique l'AFP Factuel. Celle-ci est parfaitement visible dans de nombreuses photos prises par l'AFP, au nord-est du bâtiment.

La cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019. (MICHEL STOUPAK / NURPHOTO / AFP)

Des photos de la cathédrale de Reims en feu diffusées à la place de celle de Paris

"Si vous ne connaissez pas l’histoire de Notre-Dame de Paris, ce n’est pas la première fois que celle-ci brûle. Elle a été bombardée pendant la Première Guerre mondiale et restaurée dans son état actuel après l’incendie", a expliqué (en anglais) un internaute, photo à l'appui. Un message partagé plus de 10 000 fois en quelques heures.

Just a reminder if you're not familiar with the history of Notre Dame, but this isn't the first time it's burned. It was shelled during WWI and was restored to its current state before the fire.



France will do the same again, I'm positive. pic.twitter.com/o1w84PdbxH — Mao (@Maolfunction) 15 avril 2019

En réalité, les photos montrent la cathédrale... de Reims, dans la Marne. Cet édifice, postérieur à la cathédrale Notre-Dame de Paris, a reçu plus de 300 obus allemands durant la Première Guerre mondiale. Le 19 septembre 1914, à la suite de l'une de ces attaques, un gigantesque incendie a ravagé la charpente de Notre-Dame de Reims. C'est le deuxième incendie de son histoire, après celui de 1481. Au lendemain du conflit mondial, des travaux ont été engagés pour la restaurer. Ils ont duré près de deux décennies. De son côté, Notre-Dame de Paris a toujours conservé sa charpente d'origine, construite en grande partie au XIIIe siècle, jusqu'à ce 15 avril 2019.

Les rosaces de Notre-Dame soi-disant "explosées" et "disparues"

A peine trois heures après le début de l'incendie, l'ampleur des dégâts était difficile à évaluer. Pourtant, le compte Twitter "La Plume libre" annonce alors : "Drame historique – ces trois vitraux ont explosé et ont disparu dans l'incendie de la cathédrale (...) Le monde perd en ce 15 avril 2019 des œuvres d'art inestimables." Un message partagé plus de 13 000 fois en quelques heures, et qui sera finalement supprimé.

Nous sommes en 2019, et vous êtes toujours plus 13000 à relayer sans vous poser de question une info bidon, sortie d'un compte "info" anonyme qui ne source pas et qui... se plante. pic.twitter.com/G09TRkAGYu — Samuel Laurent (@samuellaurent) 16 avril 2019

Et pour cause, "l'information" relayée s'est révélée fausse. Quelques heures plus tard, Maxime Cumunel, secrétaire général de l'Observatoire du patrimoine religieux, a indiqué avec soulagement que les trois rosaces emblématiques de la cathédrale avaient été sauvegardées. "De ce que j'ai pu voir, les vitraux n'avaient pas été touchés, les trois belles roses qui datent des XIIe et XIIIe siècle étaient encore là", a renchéri André Finot, porte-parole de la cathédrale, qui a pu pénétrer dans la nef durant la nuit, à BFM Paris.

Plusieurs théories du complot sur l'origine de l'incendie

De nombreuses personnes, dont plusieurs personnalités politiques, ont diffusé de fausses informations ou des théories complotistes sur l'origine de l'incendie. "Des sources parlent de deux départs de feu", a ainsi écrit sur Twitter Jean Messiha, membre du bureau national du Rassemblement national. "Fermeture du chantier à 17 heures –feu à 18h50– présence d'ouvriers, pourquoi ? Plusieurs départs de feu ?", a aussi écrit le député UDI Meyer Habib.

Pourtant, les premiers éléments du dossier indiquent que le feu aurait démarré dans les combles de la cathédrale et aucun fait ne permet de parler de plusieurs départs de feu, indique Le Monde. Une enquête pour "destruction involontaire par incendie" a été ouverte.

Des sources parlent de 2 départs de feu à #NotreDame : au niveau de la flèche et à l’opposé.

Si cette information était confirmée, la thèse de l’accident, avancée comme une quasi certitude par nombre de médias dès le début alors que personne n’en sait rien, deviendrait bancale... — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) 15 avril 2019

D'autres personnalités politiques ont aussi émis des doutes sur l'origine de l'incendie, malgré l'absence de preuve. "Le politiquement correct va vous dire que c’était un accident", a affirmé conseiller municipal de Neuilly Philippe Karsenty, sur Fox News, avant de se faire reprendre en direct par le présentateur. "L’homme que nous avons interrogé au téléphone n’a absolument aucune espèce d’information sur l’origine de ce feu, pas plus que moi", a précisé le journaliste.

Succulent ce moment où un élu de Neuilly, le très-à-droite @pkarsenty, se fait rembarrer par Fox News (oui, Fox News) alors qu'il s'apprête à diffuser en direct des théories du complot sur l'incendie de Notre-Dame. pic.twitter.com/jmZXJWSfMT — Matthieu Beigbeder (@UneBelleBiche) 15 avril 2019