Diplomatie : un accord de partenariat signé entre la France et l’Algérie

Samedi 27 août, un accord pour un "partenariat renouvelé" a été signé entre la France et l’Algérie, marquant la fin des trois jours de déplacement d’Emmanuel Macron dans le pays. "Cela a pour objectif aussi d’essayer de convaincre que la brouille diplomatique de ces derniers mois entre la France et l’Algérie est désormais terminée", explique Guillaume Daret, en direct d’Oran.



Une commission d’historiens annoncée

"Et puis c’est une façon aussi de coucher noir sur blanc les avancées et les bonnes volontés de chacun dans les différents domaines, que ce soit en matière de visa, de collaboration, par exemple culturelle, sportive, économique et bien sûr dans le secteur de la mémoire parce que c’est l’une des principales annonces de cette visite : la mise en place d’une commission d’historiens avec à la fois des Algériens, des Français qui vont travailler sur la période qui va du début de la colonisation jusqu’à l’indépendance de l’Algérie", rapporte le journaliste.