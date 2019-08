Débarquement de Provence : Emmanuel Macron rend hommage aux vétérans

75 ans après, à la Nécropole de Boulouris, dans le Var, le chant de marche des combattants d'Afrique est toujours sur les lèvres des vétérans. C'est à ces soldats des anciennes colonies d'Afrique qu'Emmanuel Macron a rendu hommage ce matin. Il en appelle aux maires de France pour qu'ils rebaptisent rues et monuments aux noms de ces soldats.

Un hommage aux anciens combattants

Le chef de l'État avait invité pour l'occasion les présidents ivoirien et guinéen Alassane Ouattara et Alpha Condé. Emmanuel Macron a aussi tenu à exprimer sa gratitude aux vétérans présents le matin du jeudi 15 août. "Beaucoup d'honneur pour nous que le président de la République rend hommage aux anciens combattants et notamment ceux d'Afrique du Nord", a témoigné l'un d'entre eux. Nicolas Sarkozy était également invité des cérémonies. Emmanuel Macron participera lui à une nouvelle cérémonie de commémoration samedi 17 août à Bormes-les-Mimosas (Var).