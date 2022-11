Patrimoine : des statues datant de l’antiquité retrouvées en parfait état en Toscane

Des statues en bronze vieilles de plus de 2 000 ans ont été retrouvées en Toscane, en Italie. Toutes dans un parfait état de conservation, il s'agit de représentations de divinités. C’est l’une des découvertes les plus importantes de notre siècle.

Un trésor inestimable a été trouvé par des archéologues en Toscane (Italie). Au cœur d’un sanctuaire sacré, une vingtaine de statues de bronze représentant des divinités vénérées il y a plus de deux millénaires ont été découvertes. Protégées par les boues d’anciennes sources d’eau chaude, elles sont dans un état remarquable. “Il s’agit de chefs d'œuvres de l’antiquité. Cela va nous permettre de mieux comprendre l’histoire des rites sacrés dans la période entre les Étrusques et les Romains”, explique le coordinateur des fouilles à l’université de Sienne (Italie), Jacopo Tabolli.

Une exposition à venir



En plus des statues, entre 5 000 et 6 000 pièces d’or, d’argent ou de bronze ont été découvertes lors des trois dernières années. Il y a aussi des sculptures, des offrandes faites aux dieux à l’âge des Étrusques, 100 ou 200 ans avant Jésus-Christ. Cette découverte est la plus importante du monde méditerranéen depuis 50 ans. En cours de restauration, une grande partie de ce trésor sera exposée dans un nouveau musée.