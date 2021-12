De Georg Baselitz à Samuel Fosso, douze expositions à voir à Paris pour les fêtes

De la peinture avec Georg Baselitz ou Sandro Botticelli, de la photographie avec Vivian Maier ou les autoportraits de Samuel Fosso, et puis le monde de la céramique au Musée d'art moderne de Paris : notre programme des expositions parisiennes à ne pas rater.

Rétrospective Georg Baselitz au Centre Pompidou

Georg Baselitz, "Wagon-lit mit Eisenbett" (Wagon-lit au lit en fer), 2019, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris, Don de l’artiste, 2021 (© Georg Baselitz, 2021, photo Jochen Littkemann, Berlin)

60 ans de peinture, gravure et sculpture d'un des plus grands artistes allemands contemporains, c'est ce que propose le Centre Pompidou, avec la première rétrospective complète de Georg Baselitz. Une œuvre marquée par la guerre et les destructions, même si avec le temps elle s'apaise. C'est l'occasion de la découvrir dans toute son ampleur. Jusqu'au 7 mars 2022.

La fabuleuse collection Morozov à la Fondation Louis Vuitton

Vincent van Gogh, "La Mer aux Saintes-Maries", Saintes-Maries-de-la-Mer, 1888, Collection Mikhaïl Morozov, 1901 (Musée d’État des beaux-arts Pouchkine, Moscou)

200 chefs-d'œuvre de l'extraordinaire collection des frères Mikhaïl et Ivan Morozov sont installés à la Fondation Louis Vuitton. Dispersés dans plusieurs musées russes, c'est la première fois qu'ils sortent de Russie et qu'ils sont réunis dans un même lieu : au côté d'artistes russes, on peut découvrir des Manet, Rodin, Monet, Renoir, Sisley, Cézanne, Van Gogh, Matisse, Picasso qu'on ne voit jamais… Jusqu'au 22 février 2022.

La mystérieuse Vivian Maier au Musée du Luxembourg

Vivian Maier, Chicago, 1960, tirage argentique, 2020 (© Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY)

Depuis une dizaine d'années, depuis la publication sur Flickr de quelques images posthumes d'une photographe inconnue, Vivian Maier fascine le monde. Le Musée du Luxembourg propose sa première rétrospective parisienne et nous fait réaliser un peu davantage à quel point celle qu'on a appelée la nounou photographe était tout simplement une grande photographe. Jusqu’au 16 janvier 2022.

Julie Manet au Musée Marmottan

Berthe Morisot, "Eugène Manet et sa fille dans le jardin de Bougival", 1881, Legs Annie Rouart, 1993, Paris, musée Marmottan Monet (© Musée Marmottan Monet, Paris)

Le musée Marmottan-Monet retrace la vie de Julie Manet. La fille de Berthe Morisot et d'Eugène Manet, le frère d'Edouard Manet, a abondamment posé pour sa mère et d'autres peintres, notamment son oncle et Auguste Renoir. Une centaine d'œuvres évoquent sa jeunesse auprès des impressionnistes et aussi son amour de l'art qui l'a amenée à constituer une collection avec son mari Ernest Rouart, peintre lui aussi, et à faire reconnaître l'œuvre de sa mère. Jusqu'au 20 mars 2022.

Les chefs-d'œuvre photographiques du MoMA au Jeu de Paume

Max Burchartz, "Lotte" (Œil), 1928, The Museum ofModern Art, New York. Collection Thomas Walther. Acquisgrâce à la générosité de Peter Norton (© ADAGP, Paris, 2021 © 2021 Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn © The Museum of Modern Art, New York, 2021, pour l’image numérisée)

Le Jeu de Paume expose 230 des 350 images de la collection de Thomas Walter, un pilier de la collection moderne du Museum of Modern Art de New York. Celle-ci propose un riche panorama de la scène artistique de l'entre-deux-guerres des deux côtés de l'Atlantique, du Bauhaus au surréalisme, des architectures et vues urbaines, portraits et nus aux reportages, photomontages et expérimentations. Une exposition qui raconte l'histoire de l'invention de la modernité en photographie, de Berenice Abbott et Claude Cahun à Edward Weston ou André Kertész. Jusqu'au 13 février 2022.

Sandro Botticelli au musée Jacquemart-André

Alessandro Filipepi dit Botticelli (vers 1445 – 1510), Figure allégorique dite "La Belle Simonetta", vers 1485, tempera ethuile sur bois de peuplier (Francfort-sur-le-Main, Städel Museum, Frankfurt am Main)

Sandro Botticelli (1445-1510), grand créateur, était aussi entrepreneur et formateur : le musée Jacquemart-André expose une quarantaine d'œuvres de l'artiste de la Renaissance florentine, avec des peintures de contemporains qu'il a influencés. Une exposition qui entend montrer l'importance de sa pratique d'atelier. Avec des œuvres du Louvre, de la National Gallery de Londres, du Rijksmuseum d'Amsterdam, des musées du Vatican, des Offices et de la Gemäldegalerie de Berlin. Jusqu'au 24 janvier 2022.

Tout Samuel Fosso à la Maison européenne de la photographie

Samuel Fosso, Autoportrait, Série "African Spirits", 2008 (© Samuel Fosso, courtesy Jean-Marc Patras / Paris)

La Maison européenne de la photographie (MEP) offre sa première rétrospective majeure au photographe franco-camerounais Samuel Fosso, connu dans le monde entier pour ses autoportraits mis en scène, parfois ironiques, souvent graves, qui interrogent les normes identitaires africaines, occidentales, de genre, sans frontières. On y découvre ses photos traditionnelles de studio et des séries plus intimes jamais montrées en France. Jusqu'au 13 mars 2022.

La céramique de A à Z au Musée d'art moderne de Paris

Ettore Sottsass et Anthologie Quartett(Essen, Allemagne, "Théière Lapislazuli", 1987, Centre national des arts plastiques, en dépôt au Musée national Adrien Dubouché, Limoges (© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist, RMN-Grand Palais / Georges Meguerditchian © ADAGP, Paris 2021)

Objets usuels ou objets de culte, pièces utilitaires détournées ou pures œuvres d'art, pièces antiques ou contemporaines, techniques variées, le Musée d'art moderne de Paris se penche sur toutes les facettes de la céramique, art millénaire qui inspire toujours les artistes. De Marcel Duchamp à Miro, des briques antiques à la porcelaine chinoise, il expose plus de 350 magnifiques pièces. Jusqu'au 6 février 2022.

John Coplans, la vie des formes, à la Fondation Henri Cartier-Bresson

John Coplans, "Body Parts", No. 8, 2001 (© The John Coplans Trust)

Le Britannique John Coplans (1920-2003), peintre, critique d'art et commissaire d'expositions, a consacré les 20 dernières années de sa vie à la photographie, sur un sujet unique, son propre corps dont des fragments lui ont servi à dessiner des formes. Des images remarquables à découvrir à la Fondation Henri Cartier-Bresson jusqu'au 16 janvier 2022.

L'univers enchanté de Jean-Michel Othoniel au Petit Palais

Vue de l'exposition Jean-Michel Othoniel, le Complexe de Narcisse, au Petit Palais (© Jean-Michel Othoniel - ADAGP, Paris 2021 © Photo Claire Dorn - Courtesy the artist and Perrotin)

"Lotus" dorés sur les bassins, "nœuds" de perles de verre ou de métal, briques colorées qui évoquent l'eau, petite grotte pour libérer la parole, Jean-Michel Othoniel déploie dix ans de travail dans le jardin et le bâtiment du Petit Palais qu'il a voulu "ré-enchanter". 70 œuvres qui sont installées en dialogue avec l'architecture du musée. Jusqu'au 2 janvier 2022.

De Kooning dialogue avec Soutine au musée de l'Orangerie

Willem De Kooning (1904 -1997), Femme II (Woman II), 1952, Museum of Modern Art (MoMA), don de Blanchette Hooker Rockefeller, 1955 Artwork (© The Willem de Kooning Foundation, Adagp, Paris, 2021, Digital image, The Museum of Modern Art, New York / Scala, Florence)

Willem de Kooning est plus connu pour son oeuvre abstraite. Mais toute sa vie il a aussi produit des tableaux à la frontière de l'abstraction et de la figuration. Le musée de l'Orangerie les confronte à des oeuvres de Chaïm Soutine, un artiste dont la force expressive et la lumière ont durablement marqué le peintre américain. Constituée d'une sélection resserrée d'une cinquantaine d'œuvres, l'exposition est petite mais éblouissante. Jusqu'au 10 janvier 2022

Les saisons normandes de David Hockney à l'Orangerie

David Hockney, "A Year in Normandie", 2020-2021 (detail), Composite iPad painting (© David Hockney)

Installé en Normandie, dans le Pays d'Auge, depuis 2019, le célébrissime peintre britannique David Hockney a profité du premier confinement pour y peindre sa maison, son jardin et la campagne au printemps. Puis les autres saisons ont suivi. Des peintures réalisées sur iPad, une technique qui permet une saisie rapide des effets de lumière, dans des couleurs vives. Sa série Une année en Normandie est présentée sous la forme d'une frise de 90 mètres de long dans la grande galerie du musée de l'Orangerie. Jusqu'au 14 février 2022.