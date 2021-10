Le printemps de David Hockney illumine le musée de l'Orangerie avec une fresque géante

France 3 Normandie

C'est l'un des peintres vivants les plus côtés au monde, le britannique David Hockney présente sa nouvelle exposition à l'Orangerie à Paris. Installé dans le Calvados depuis quelques années, il puise son inspiration dans les paysages normands et du Pays d'Auge.

Un confinement, quatre saisons, la tapisserie de Bayeux, son exposition "A year in Normandie" est à découvrir au musée de l'Orangerie jusqu'au 14 février 2022.

Le printemps confiné selon David Hockney

Depuis qu'il est installé en Normandie, David Hockney ne cesse de créer. Alors que le premier confinement s'abat sur le pays, le peintre réalise sur iPad, en l’espace de quelques semaines, plus de cent images. "Quand le confinement est arrivé en mai 2020, les Jeux Olympiques ont été annulés mais je me suis rendu compte qu'ils ne pouvaient pas annuler le printemps... Et le printemps cette année-là a été vraiment merveilleux", confie l'artiste. La technique lui permet une saisie rapide et précise. Dans les pas des peintres impressionnistes, il réalise cette succession de paysages normands en capturant les effets de lumière et les changements climatiques du Pays d'Auge. Le peintre David Hockney chez lui en Normandie (France 3 Normandie)

La tapisserie de Bayeux pour modèle

Lorsque David Hockney découvre la tapisserie de Bayeux, il est subjugué par la multitude de détails de l'œuvre. "Enfermé", dans son cottage normand pour une durée indéterminée, les images brodées qui narrent la conquête de l’Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, au XIe siècle ressurgissent comme par magie. Germe alors le projet de dépeindre sous la forme d’un cycle narratif l’arrivée du printemps. Finalement, les jours s’égrènent, le confinement s’achève et le printemps laisse place à l’été, à l’automne puis à l’hiver. Hockney n’a pas seulement peint le printemps, mais une année entière. Le résultat donne une explosion de couleurs et de lumière où les changements climatiques se déclinent en aplats juxtaposés aux accents pop.

"A Year in Normandie", exposition David Hockney à l'Orangerie (France 3 Normandie)

"David Hockney - A Year in Normandie" au musée de l'Orangerie de Paris du 13 octobre 2021 au 14 février 2022