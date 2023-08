Rock en Seine 2023 : vingt ans de festival en six moments inoubliables

Cette année, le festival parisien fête son vingtième anniversaire. Concerts sous la pluie, annulations de dernière minute, show surprises... Alors que l'édition 2023 ouvre ce 23 août, Franceinfo Culture revient sur deux décennies de musique au parc de Saint-Cloud.

Il s'en est passé des choses en vingt ans. Depuis sa première édition en 2003, Rock en Seine s'est imposé comme l'un des festivals les plus attendus de l'été, le rendez-vous de la scène pop rock internationale. Des plus grosses têtes d'affiche aux jeunes artistes à suivre, ils sont nombreux à avoir enflammé l'une des quatre scènes du domaine national de Saint-Cloud, en région parisienne. Radiohead, Stromae, Lana del Rey, Massive Attack, PJ Harvey, Arcade Fire, Tame Impala, The White Stripes, Foo Fighters, Jeanne Added, Björk, The Chemical Brothers, Archive, Arctic Monkeys...

Cette programmation de choix attire chaque année un peu plus de festivaliers : en 2022, Rock en Seine a accueilli 150 000 personnes, sur quatre jours de concerts. Un vrai record, après deux éditions annulées pour cause de pandémie de Covid-19. Alors que Rock en Seine 2023 débute ce mercredi 23 août, Franceinfo Culture rembobine vingt ans de moments marquants du festival.

Le tout premier Rock en Seine

Le 27 août 2003, c'est le grand jour. Dans le parc de Saint-Cloud, en banlieue parisienne, 22 000 festivaliers sont réunis pour la première édition de Rock en Seine. À l’époque, la plupart des festivals se déroulent en région. Mais les organisateurs de Rock en Seine ont mis les petits plats dans les grands : à l'affiche, on retrouve Massive Attack, PJ Harvey, Beck, Morcheeba, Keziah Jones, Eagle Cherry, K’S Choice, Tom Mcrae, Electric 6 et Uncut. Carton plein pour le jeune festival.

Cauchemar à Saint-Cloud

L'anecdote est devenue légendaire. Le 28 août 2009, le festival bat son plein. La prestation du groupe Oasis est l'un des shows les plus attendus de cette édition. Mais quelques minutes avant le début du concert, prévu à 22 heures, catastrophe. Les organisateurs de Rock en Seine annoncent au micro que Liam et Noël Gallagher se sont "battus en coulisses". Les disputes des deux frères sont connues, fréquentes et parfois violentes, mais le duo a toujours tenu.

Jusqu'à ce jour. "Le groupe n'existe plus. Il ne jouera pas ce soir et annule le reste de la tournée européenne", ajoutent les responsables. La scène, surréaliste, a pourtant un goût de déjà-vu : l'année dernière, Amy Winehouse, tête d'affiche du festival, avait annulé son concert à la dernière minute... Coup de chance cette fois-ci, Madness, qui s'est produit un peu plus tôt dans la journée, est encore au domaine de Saint-Cloud. La soirée est sauvée : le groupe britannique monte sur scène et remplace Oasis...

Arcade Fire a capella, sous la pluie

Parmi tous les concerts qui ont été donnés à Rock Seine, celui d'Arcade Fire, en 2010, est resté dans les mémoires. Cette année-là, le groupe de rock canadien clôture le festival devant plus de 30 000 spectateurs. Le septuor enflamme la scène avec ses tubes et des morceaux tirés de son nouvel album, The Suburbs, sorti début août. Et puis d'un coup, la pluie s'invite. Des trombes d'eau noient le domaine de Saint-Cloud et forcent Arcade Fire à mettre en pause leur concert. Pas pour longtemps. Les musiciens recouvrent la scène de sacs-poubelles et entonnent une version acoustique de leur titre Wake Up, a cappella. Bientôt rejoints par le public, trempé, et les membres du groupe américain Beirut, restés assister au concert des Canadiens. Magique.

Le 29 août 2010, le groupe canadien Arcade Fire cloture Rock en Seine, sous des trombes d'eau. (FRÉDÉRIC DUGIT / MAXPPP)

PNL en petit comité

La promesse était belle. En 2018, les organisateurs du festival décident d'élargir la programmation, au-delà de la scène pop rock. PNL devient ainsi le premier groupe de rap à figurer en tête d'affiche de Rock en Seine. Les puristes du rock maugréent dans leur barbe, ou sur Twitter. Qu'importe. Les fans et les festivaliers attendent le duo de pied ferme, ce 24 août, devant la grande scène. Quinze minutes passent, puis trente. La foule s'impatiente et finit par se disperser. Lorsque Ademo et N.O.S apparaissent enfin sur scène, le public est clairsemé. PNL enchaîne ses tubes : Humain, Onizuka, Bene, Jusqu'au dernier gramme... Et s'en repart comme il est venu, sous une pluie de tweets mécontents.

Le show épique de The Cure

En 2019, pour clôturer leur tournée des festivals européens, Robert Smith et ses acolytes ont choisi Rock en Seine. Pendant plus de deux heures, The Cure enflamme les pelouses de Saint-Cloud. Burn, Fascination Street, Never Enough, Push, In Between Days, Just Like Heaven, From the Edge of the Deep Green Sea, Primary, The Walk, Boys Don’t Cry... Quarante ans de discographie sont mis à l'honneur, pour le plus grand bonheur des fans.

Le groupe de rock The Cure, mené par Robert Smith, a donné un concert inoubliable au festival Rock en Seine, à Saint-Cloud en 2019. (SADAKA EDMOND/SIPA / SIPA)

La lutte contre les violences sexuelles en festival

Selon une étude de l’association Consentis, plus d’une femme sur deux a déjà été victime de harcèlement ou d’une agression sexuelle en milieu festif. En 2022, Rock en Seine décide de saisir le problème à bras-le-corps : le festival s'associe avec des associations de prévention, dont le collectif Nous Toutes, pour lutter contre les violences faites aux femmes en festival. Outre les messages de prévention placardés autour des bars et des toilettes, les organisateurs ont mis en place une "safe zone", un espace sécurisé vers lequel s'orienter au besoin.

"Ce que j'ai voulu faire pour amplifier le dispositif, c'est discuter avec les associations, et essayer de comprendre qu'est-ce qui permettrait d'avoir le protocole pour sécuriser dans un premier temps la personne, si elle est victime, et par ailleurs, il faut de la prévention. Cela passe par un dispositif d'affichage auprès du grand public, de nos festivaliers et festivalières", expliquait Laura Vengrove, responsable des partenariats, à franceinfo en 2022.

Rock en Seine, du mercredi 23 au dimanche 27 août 2023, au domaine national de Saint-Cloud