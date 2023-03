Beatles : 60 ans du groupe le plus vendu de l’histoire

Il y a tout juste 60 ans, l’histoire du groupe le plus important du XXe siècle débutait, celle des Beatles. Les correspondants de France Télévisions sont retournés à Liverpool, où tout a commencé.

292 fois, ils sont montés sur cette scène, ont fait résonner leurs guitares. Ici au fond d’une cave de Liverpool (Angleterre), est née la bande son des années 60. Soixante ans après, au même endroit, ce concert hommage au premier album des Beatles replonge leurs fans dans leurs meilleurs souvenirs. "J’ai grandi en écoutant cet album. C’est fabuleux de l’entendre en concert à nouveau", confie un fan. Le 22 mars 1963 sort Please, please me, premier album d’une série qui fera des Beatles le groupe le plus vendu de l’histoire.



Un Master sur les Beatles a ouvert l'an dernier à Liverpool

"On entend déjà à quel point ces garçons sont futés. Les accords sont tendus, les arrangements sont malins", décrit Clark Gilmour, le "John Lennon" du groupe Them Beatles. À Liverpool, peu importe où vous posez le regard. Les Beatles sont encore là, comme les sources de leur inspiration : Strawberry Fields, c’est cet ancien pensionnat de l’Armée du Salut. Penny Lane, le nom du terminus de l’autobus qu’empruntait John Lennon. Un trajet aujourd’hui fréquenté par les fans du monde entier. À Liverpool, les Beatles ont même été érigés au rang de discipline académique, depuis l’ouverture, l’an dernier, d’un très sérieux Master Beatles.