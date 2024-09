Paris Fashion Week féminine printemps-été 2025 : un nouveau chapitre chez Valentino, Chanel et Dries van Noten version studio et le défilé l'Oréal Paris au programme

Après New York, Londres et Milan, c'est au tour de Paris de lancer sa semaine de la mode où 106 maisons présentent leur prêt-à-porter féminin printemps-été 2025 du 23 septembre au 1er octobre 2024

Après New York, Londres, et Milan, la Fashion Week de Paris est un événement incontournable pour les créateurs et les maisons du monde entier depuis 1973. Deux fois par an, ces marques présentent leurs collections pour la saison à venir lors de défilés ou de présentations. Pour cette édition féminine printemps-été 2025, en plein mercato des directeurs aristiques, 106 maisons sont inscrites au calendrier officiel, comprenant 66 défilés et 40 présentations, répartis sur neuf jours, du 23 septembre au 1er octobre.

Outre les grandes maisons parisiennes - Christian Dior, Pierre Cardin, Saint Laurent, Louis Vuitton... - ou étrangères - Issey Miyake, Yohji Yamamoto -, la semaine de la mode sert de tremplin aux créateurs indépendants ou exilés. Ce calendrier compte des retours, des premiers pas et toujours de la jeune création comme AlainPaul, Niccolo Pasqualettin, Abra, Julie Kegels, Magda Butrym, Vaillant et Vautrait. On notera les retours dans le calendrier de Gabriela Hearst, Ludovic de Saint Sernin, Y/Project, Aigle, Christopher Esber et Heliot Emil. Quant aux soeurs américaines Olsen, les propriétaires de The Row maintiennent leur show avec un coup de pouce au capital des patrons de Chanel et L'Oréal.

En parallèle de la PFW se tient le salon Sphère du 25 septembre au 1er octobre qui, depuis janvier 2020, apporte son soutien à de jeunes marques sélectionnées pour leur créativité et leur potentiel de développement à l'international. Cette saison, elles sont cinq : Charles de Vilmorin, Florentina Leitner, Lucille Thievre, Maitrepierre et Paolina Russ.

Alessandro Michele et Coperni attendus

Alessandro Michele, qui avait quitté Gucci en 2022, est à la direction créative de Valentino, maison romaine fondée en 1960. Le styliste italien de 51 ans succède à Pierpaolo Piccioli, dont le départ soudain a été annoncé en mars après 25 ans passés chez Valentino. Son défilé le 29 septembre sera scruté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Valentino (@maisonvalentino)

Hors calendrier, le défilé le plus attendu est sans conteste Coperni, la marque française d'Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer qui avait fait le buzz en 2022 avec une robe vaporisée sur la peau nue de Bella Hadid lors d'un défilé au Musée des Arts et Métiers à Paris. Le duo qui s'est rencontré en 2009 à Mod’Art International à Paris a gagné en 2014 le prix Premières Collections de l'Andam (Association nationale de développement des arts de la mode) destiné à soutenir les jeunes créateurs. Cette saison, direction le parc Disneyland Paris pour un show en plein air. "En grandissant dans le sud de la France, Disneyland Paris a toujours été une destination de rêve et une énorme source d'inspiration. Du cinéma aux personnages, aux manèges mais aussi aux hôtels de villégiature, Disneyland Paris est une question de divertissement et d'émotion. Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes Disney pour créer un moment magique à partager avec vous tous. Rendez-vous le 1er octobre 2024 !", a déclaré le duo sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par coperni (@coperni)

Lanvin et Givenchy passent leur tour

Le Britannique Peter Copping nommé directeur artistique de Lanvin a pris les rênes en septembre des collections homme et femme de la plus ancienne maison de couture française en activité. Né en 1967, passé chez Nina Ricci et Oscar de la Renta à New York, il a été formé à la Central Saint Martins à Londres et a fait ses armes chez Sonia Rykiel. Il a travaillé pendant une décennie chez Louis Vuitton aux côtés de Marc Jacobs, en tant que responsable de la mode féminine puis ces dernières années pour Balenciaga, où il s'occupait des projets spéciaux et des VIP. On ne découvrira son travail que la saison prochaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lanvin (@lanvin)

On attendra également la saison prochaine pour découvrir le travail de la nouvelle directrice artistique de Givenchy. La maison a annoncé le 9 septembre la nomination de la créatrice britannique Sarah Burton, ancienne de la maison Alexander McQueen, au poste de directrice artistique. "Je suis très enthousiaste à l'idée d'écrire le prochain chapitre de l'histoire de cette maison emblématique et d'apporter ma propre vision de sensibilité et mes convictions à Givenchy", a déclaré la styliste de 50 ans. Le poste était vacant depuis le 1er janvier et le départ de l'Américain Matthew Williams qui, après trois ans de collaboration avec la maison française, avait souhaité se concentrer sur sa propre marque de streetwear.

Absente également la jolie marque Victoria/Tomas, qui a fait faillite en juin dernier, quitte le calendrier après avoir fête une décennie de mode en 2022. La griffe Avellano, prix Pierre Bergé de l'Andam 2023, a disparu, elle aussi cette saison, du calendrier. Tout comme Y/Project, qui a perdu son designer, Glenn Martens, qui se consacre désormais à Diesel.

Chanel et Dries van Noten, version studio

Chanel, qui a présenté le 25 juin une collection haute couture "des grands soirs", après le départ brutal de sa directrice artistique, Virginie Viard, qui avait pris en 2019 ce poste exigeant, après la mort de Karl Lagerfeld au côté duquel elle avait travaillé pendant 20 ans. Cette collection avait été réalisée par 150 artisans de mode installés dans les ateliers de la rue Cambon. Il en sera de même pour le printemps-été 2025 puisque la maison n'a toujours pas nommé de nouveau directeur artistique. La maison retrouve cette saison le Grand Palais, après une pause de quatre ans pour cause de travaux de rénovation de l'édifice.

Chez Dries van Noten, même constat. Le couturier de 66 ans a fait ses adieux au monde de la mode avec sa 129e collection en juin lors de la Fashion Week masculine printemps-été 2025 avec une dernière collection sobre et efficace concluant 38 ans dans la mode. Les prochaines collections sont réalisées par l'équipe de son studio avec laquelle il a travaillé pendant des années. Dries van Noten faisait partie du groupe des Six d'Anvers (Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Dirk Van Saene, Walter Van Beirendonck et Marina Yee), aujourd'hui encore synonyme d'avant-garde.

Le défilé l'Oréal Paris

Le 23 septembre, à 20h30, la place de l'Opéra est le théâtre d’un hommage à la sororité, à l'inclusivité, à la sophistication et à l’émancipation des femmes. Pour la septième fois depuis 2017, le Défilé l’Oréal Paris, intitulé cette année Walk Your Worth, va célébrer la synergie entre l'expertise en matière de beauté et la mode via ses porte-parole, des créateurs de mode et des experts beauté. Cette déclaration féminine et féministe partage l'inspiration créative de la marque avec les consommateurs du monde entier lors de ce défilé ouvert à tous est diffusée en direct sur Instagram, sur le site de la marque et sur Roblox.

Le Festival mode et culture sino-français

À l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, et dans le cadre de l'Année de la culture et du tourisme Chine-France, la 2e édition de la semaine de la mode sino-française se tient du 27 septembre au 3 octobre au Centre Culturel de Chine. Cet évènement réservé aux professionnels vise à renforcer la coopération culturelle et artistique entre les deux pays, tout en fusionnant la mode, l'innovation technologique et le design, pour créer un échange entre les industries traditionnelles et émergentes.

La semaine verra le retour de créateurs chinois de haute couture comme Looyaii avec une nouvelle collection nuptiale et la troisième participation de la marque de prêt-à-porter féminin La Koradior. En outre, D.Martinaqueen, créatrice des tenues officielles de l'équipe olympique chinoise, présentera ses créations innovantes et du côté français, ce sera la créatrice avant-gardiste Theunissen qui montrera ses dernières créations. Six défilés, trois expositions et trois forums de discussions artistiques ont au programme.