Mode : les Wertheimer et les Bettencourt investissent dans la marque des sœurs Olsen, "The Row"

La marque de luxe The Row des comédiennes Ashley et Mary-Kate Olsen, stars de la télé dans les années 1980-1990, existe depuis 2006 et s'est spécialisée dans le luxe discret.

Les frères Wertheimer et la famille Bettencourt, propriétaires respectifs de Chanel et de L'Oréal, ont acquis une participation minoritaire dans la marque de mode américaine The Row, propriété des sœurs Olsen, a-t-on appris auprès d'une source proche du dossier.

Les frères Gérard et Alain Wertheimer, propriétaires de Chanel, ont investi via leur "family office" Mousse Partners et la famille Bettencourt Meyers, propriétaire de L'Oréal, via son "family office" Tethys Invest, selon cette source, qui confirme une information de Bloomberg. Imaginary Ventures, fonds de capital-risque, cofondé par l'entrepreneuse de mode Natalie Massenet et Nick Brown, investit également dans la marque, confirme cette source.

Un quatrième investisseur, "très minoritaire par rapport à Mousse Partners et Tethys Invest" complète le tour de table, a ajouté la source auprès de l'AFP. Il s'agit de StDominique Capital, fond d'investissement privé de Lauren Santo Domingo, cofondatrice et directrice de la marque du détaillant de mode en ligne Moda Operandi. Selon Bloomberg, la transaction valorise la société The Row à 1 milliard de dollars.

Bientôt une boutique parisienne

La marque de luxe The Row des sœurs Ashley et Mary-Kate Olsen, stars de la télé dans les années 1980-1990, a été fondée en 2006. Elle est connue pour son style minimaliste qui s'inscrit dans la tendance actuelle du "quiet luxury" (le luxe discret) doit ouvrir prochainement sa première boutique en France, dans le Ier arrondissement de Paris, selon le site spécialisé Fashion Network.

La marque ne possède que quatre boutiques dans le monde, précise Fashion Network, dont trois aux États-Unis (New York, Amagansett dans les Hamptons et Los Angeles), et une à Londres. "S'y ajoutent un site marchand et plusieurs dizaines de revendeurs triés sur le volet", selon le média.

La marque propose des articles tels que des pulls en cachemire et soie à 3 000 euros, des manteaux en laine à 4 500 euros ou encore des sacs à main en cuir pouvant atteindre 7 000 euros.