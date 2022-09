Paris Fashion Week printemps-été 2023 : les créateurs Victoria Feldman et Tomas Berzins fêtent une décennie de mode et d'amour

A chaque collection, Victoria Feldman et Tomas Berzins proposent avec leur marque Victoria/Tomas un dialogue entre un homme et une femme.

À côté des grandes marques iconiques installées dans le calendrier de la Paris Fashion Week (106 maisons inscrites, 64 défilés et 42 présentations), d'autres plus discrètes tracent leur route sans faire de bruit. C'est le cas de la marque créateur Victoria/Tomas, qui fête son dixième anniversaire cette année.

Un duo complémentaire

C'est dans une école de mode à Paris, en 2008, que Victoria Feldman et Tomas Berzins, le duo de la marque éponyme, se rencontrent. En 2012, après un séjour chez le créateur Alexander Wang à New York, Tomas Berzins rentre en France pour lancer sa marque de prêt-à-porter Victoria/Tomas avec celle qui est aujourd’hui sa femme. En 2013, ils sont les plus jeunes finalistes du Festival International de Mode et de Photographie de Mode d’Hyères où ils ont présenté une collection capsule composée de silhouettes en cuir artisanal. Ils sont passés, en 2015, par le showroom Designer Appartment soutenu par la Fédération de la haute couture et de la mode. En 2017, ils intègrent le calendrier de la Paris Fashion Week.

Victoria Feldman et Tomas Berzins, le duo de la marque éponyme Victoria/Tomas lors du final du défilé printemps-été 2023, le 27 septembre 2023 à la Paris Fashion Week (DR)

Présenté le 27 septembre, au deuxième jour de la Paris Fashion Week, leur défilé printemps-été 2023 s'intitule Decade of love : tout au long du show, on découvre le symbole du coeur sur beaucoup de modèles, travaillés en logo, en patchs et autres détails. Ils ont même lancé un livre de photos à cette occasion.

Un choix loin d'être anodin pour le duo, en couple, dont la créatrice toute vêtue de blanc, leur bébé dans les bras, a lancé le show d'un simple aller-retour sur le podium. Une note d'amour que Victoria Feldman et Tomas Berzins revendiquent : à la fin du show, fait inhabituel, ils s'enlacent. Une décennie de mode et de love qu'ils évoquent avec nous.

Franceinfo culture : quels mots utiliseriez-vous pour définir votre maison ?

Victoria Feldman et Tomas Berzins : audacieuse, jeune, indépendante. Une maison qui veut proposer une autre vision de la mode, sans les clichés.

Quelle est l’inspiration de cette dixième collection ?

L'amour, la jeunesse, l'indépendance. Aimer, oser, partager sont les mots clefs.

Défilé printemps-été 2023 Victoria/Tomas le 27 septembre 2022 à la Paris Fashion Week (DR)

Quel est votre processus créatif ?

On parle beaucoup : donc avant les croquis vient le dialogue. On analyse nos envies, les envies du marché et nos besoins créatifs. On est beaucoup inspiré par les matières qui nous guident vers les modèles qui vont passer sur le runway (podium).

La collection se développe jusqu'à 24h avant le show : on peut ajouter ou faire évoluer des modèles, simplement en voyant une fille qui nous inspire ou en entendant la musique qui va accompagner le show.

Défilé printemps-été 2023 Victoria/Tomas le 27 septembre 2022 à la Paris Fashion Week (DR)

Vous êtes dans l’air du temps avec vos collections réversibles pour inspirer les gens à acheter moins et avoir plus de choix dans leurs garde-robes. D'où viennent vos sources d’inspiration ?

La chose la plus importante, c'est de rester fidèles à nous-mêmes et écouter et entendre ce qui se passe autour de nous. On crée des vêtements que les gens ont envie de porter, d'intégrer dans leur garde-robe.

L'idée des pièces réversibles nous est venue pendant le premier confinement en 2020. Après la pandémie, on est entrés dans le nouveau monde plus moderne et responsable. Aujourd'hui, la mode c'est non seulement de beaux vêtements mais c'est aussi un message. Dans notre cas, c'est un moyen de communiquer et de partager nos valeurs.

Vous avez engagé une production responsable avec des pièces produites dans un seul endroit. Avez-vous développé d’autres projets dans ce sens?

Nous avons désormais une ligne décoration avec une direction 100% écologique. Par exemple, on produit les coussins avec des matériaux qui nous restent des saisons précédentes. Les bougies sont réalisées à Paris avec de la cire 100% écologique. Nous développons aussi notre ligne de tapis.

Quels sont vos futurs projets ?

Il y en a pas mal... à suivre...