Sept romans merveilleux à glisser sous le sapin

Des romans d'amour trash, une épopée littéraire entre l'Afrique et Amsterdam, une étrange traversée de l'Atlantique à bord d'un cargo commandé par une femme, une vie racontée comme une partition musicale ou encore une plongée dans la rudesse du quotidien d'un paysan d'aujourdhui attaché à son métier... Voici sept romans à offrir pour faire scintiller votre sapin de Noël 2021. D'autres idées sont également à piocher dans les romans primés cette année.

"La plus secrète mémoire des hommes", de Mohamed Mbougar Sarr

Couverture de "La plus secrète mémoire des hommes", de Mohamed Mbougar Sarr, 2021 (Editions Philippe Rey)

L'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr a décroché avec ce quatrième roman, inspiré par le romancier malien Yambo Ouloguem, le très prestigieux prix Goncourt. Il raconte comment Diégane Latyr Faye, un jeune écrivain sénégalais installé à Paris découvre avec émotion Le labyrinthe de l’inhumain, un livre publié en 1938 par l'un de ses compatriotes, baptisé le "Rimbaud nègre", et disparu dans la nature après avoir été accusé de plagiat. Diégane se met en tête d'enquêter sur l'auteur mystérieux de ce roman, qu'il considère comme un chef d'œuvre absolu. Sa quête va le conduire du Sénégal à Buenos Aires, en passant par Amsterdam ou Paris. D'une plume foisonnante, Mohamed Mbougar Sarr nous raconte cette histoire qui embrasse celle du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, de la colonisation à l'émancipation, en passant par la boucherie de 14, et par la Shoah. Ce roman "monde", composé de plusieurs récits entrelacés déroulés sous toutes sortes de formes narratives, est à lui seul un thriller, un conte philosophique, et un hymne à la littérature et à la liberté. Un roman exigeant et enthousiasmant.

(Editions Philippe Rey, 448 pages, 22 €)

"Ultramarins", de Mariette Navarro

Couverture du roman "Ultramarins", de Mariette Navarro, août 2021 (Hugues Vollant / Quidam)

Ce premier roman de la dramaturge et poétesse Mariette Navarro, défendu par un éditeur indépendant et engagé (Quidam), et par des libraires convaincus, a déjà été plusieurs fois réimprimé depuis sa parution en août 2021. Il nous embarque à bord d'un cargo commandé par une femme, pour une traversée de l'Atlantique prise de vertige après que la commandante a autorisé son équipage à se baigner en pleine mer. Ce roman atmosphérique, d'un genre inclassable, est court (156 pages), mais incroyablement long en bouche. Un livre précieux, avec une très jolie couverture, que l'on a envie, comme un beau voyage, de partager.

(Quidam éditeur, 156 pages, 15 €)

"Feu", de Maria Pourchet

Couverture de "Feu", de Maria Pourchet, août 2021 (EDITIONS FAYARD)

Feu démarre avec un coup foudre entre un yuppie névrosé et une universitaire mariée et mère d'une ado néo-féministe et antispéciste. Comme Albert Cohen avec Belle du Seigneur ou Flaubert avec Madame Bovary, Maria Pourchet revisite la grande question de la passion amoureuse, à sa manière. Entre Houellebecq et Bret Easton Ellis, la romancière et dramaturge vosgienne jette un regard au vitriol sur notre société, le capitalisme triomphant, le management sauvage, l'injonction au bonheur conjugal, le tout sur fond de crise existentielle. Humour grinçant, et écriture énergique tissée très serrée à la manière d'une cervelle en furie, Maria Pourchet s'empare avec maestria d'un thème vieux comme le monde.

(Fayard, 360 pages, 20 €)

"Rêver debout", de Lydie Salvayre

Couverture de "Rêver debout", de Lydie Salvayre, 2021 (ÉDITIONS DU SEUIL)

La lauréate du prix Goncourt 2014 interpelle le créateur de l'inénarrable Don Quichotte dans une suite de missives aussi engagées que drolatiques, qui évoquent l'Espagne de Cervantès, mais renvoient également de manière cinglante à notre époque contemporaine. Rêver debout est un vibrant hommage à Don Quichotte, et à son auteur, Cervantès, subversif et subtil. Avec ce livre inattendu, Lydie Salvayre nous interpelle sur notre monde contemporain, souvent étriqué, et sur les vertus irremplaçables de la littérature pour élargir nos horizons. Une lecture vivifiante.

(Seuil, 208 pages, 18 €)

"Pleine terre" de Corinne Royer

Couverture du roman "Pleine terre", de Corinne Royer, août 2021 (ACTES SUD)

Pleine terre, inspiré d'un fait réel survenu en 2017, raconte l'histoire d'un agriculteur harcelé par l'administration. Acculé, Jacques Bonhomme, une force de la nature, commence à perdre les pédales. Corinne Royer met en lumière la situation tragique de certains agriculteurs aujourd'hui, faisant avec ce roman polyphonique, sombre et bouleversant, la démonstration de la puissance de la littérature pour ouvrir des portes et éclairer le monde.

(Actes Sud, 336 pages, 21 €)

"Mon mari", de Maud Ventura

Couverture de "Mon mari", de Maud Ventura, paru le 19 août 2021 (L'ICONOCLASTE)

L'héroïne est belle, elle a un beau mari, une belle maison, deux beaux enfants, et elle aime son époux. Après quinze ans de mariage, elle brûle toujours d'amour pour celui qu'elle ne se lasse pas d'appeler "mon mari". Tout dans son quotidien tend vers cette seule obsession : garder intacte la flamme des premiers jours, jusqu'à l'obsession... Dans ce premier roman, Maud Ventura, 28 ans, connue pour son podcast sur l'amour, décrit avec humour la difficile conjugaison de la passion amoureuse avec la vie conjugale. On rit, mais on rit jaune à la lecture de ce livre faussement à l'eau de rose, dont la chute, aussi fugace que vertigineuse, arrive comme une douche froide…

(L'Iconoclaste, 364 pages, 19 €)

"L'éternel fiancé", d'Agnès Desarthe

Couverture du roman d'Agnès Desarthe, "L'éternel fiancé", août 2021 (EDITIONS DE L'OLIVIER)

Le dernier roman d'Agnès Desarthe est un voyage au cœur de la vie d'une femme, scandée par la visite impromptue mais régulière de son "éternel fiancé". Qu'est-ce qu'une vie ? Qu'est-ce qui en constitue le centre ? Qu'est-ce que l'amour ? Où file le temps qui passe et de quoi se souvient-on vraiment ? C'est ce que raconte le dernier livre merveilleux d'Agnès Desarthe, dont le récit est porté par la musique, omniprésente, comme outil métaphorique éclairant le sens de la vie.

(L'Olivier, 256 pages, 19 €)