"Complément d'enquête". Michel Houellebecq : "Moi, moche et méchant ?"

L'été 2019, il a suffi d’une tribune controversée dans Le Monde sur la mort de Vincent Lambert pour relancer Sérotonine, son dernier roman paru en janvier de la même année. Il frôlait alors les 500 000 ventes selon son éditeur. La polémique, ça rapporte… et en la matière, Michel Houellebecq est le meilleur. En vingt ans et sept romans, l’écrivain a conquis la planète : 4 millions de livres vendus, traduits en 42 langues. C’est plus que la Bible, jurent ses amis !

Ecrivain applaudi par ses pairs, le prix Goncourt 2010 connaît un succès populaire rare au royaume des Lettres. En avril 2019, Emmanuel Macron lui remettait la Légion d’honneur à l’Elysée. Plateforme, Soumission… ses romans ne laissent personne indifférent.

Prophète ou provocateur ?

Prophète moderne pour certains, il n’est qu’un provocateur islamophobe et misogyne pour d’autres. Devenu l'idole d'une droite décomplexée, il agace l'intelligentsia de gauche. Mais que sait-on vraiment de Michel Houellebecq ? Quel homme se cache derrière la cigarette ? Qui connaît le parcours cabossé de Michel Thomas, son vrai nom ? Qui sont ses amis, ses soutiens, et quelles sont ses opinions politiques ?

Houellebecq c’est la success story d’un loser, d’un mal parti. L’histoire d’un petit informaticien dépressif devenu "grand écrivain" multimillionnaire. "Complément d’enquête" raconte l’histoire incroyable du plus fou des auteurs français.

Un portrait réalisé par Clément Castex, Matthieu Renier et Karim Annette.

