"The Legend of Zelda", "Frostpunk 2", "Harry Potter : Quidditch Champions"... Notre sélection des jeux vidéo qui vont rythmer la rentrée

Si l'été s'est montré calme, voici le secteur du jeu vidéo déjà reparti sur les chapeaux de roues. Le 21 août dernier, le jeu vidéo chinois Black Myth : Wukong, attendu de longue date, a conquis les joueurs, vendu à 10 millions d'exemplaires en trois jours. Ce vendredi 30 août, le géant français Ubisoft a sorti de son côté Star Wars Outlaws, jeu à gros budget sur lequel l'entreprise mise beaucoup. Alors que la première industrie culturelle au monde évolue cette année en demi-teinte, ponctuée par des licenciements massifs qui touchent les employés du jeu vidéo, les sorties continuent d'aller bon train. Franceinfo vous propose sa sélection des huit jeux vidéo de la rentrée.

"Core Keeper", le 27 août

Sorti cette semaine, Core Keeper s'annonce déjà comme l'une des sensations de cette rentrée. Avec plus de 2 millions de copies écoulées en accès anticipé sur la plateforme Steam, le jeu est vivement attendu par les amateurs d'exploration. Déjà comparé au légendaire Minecraft, Core Keeper est lui aussi développé par un studio suédois, Pugstorm. Jouable en solo ou en multijoueurs jusqu'à huit personnes, le jeu de survie bac à sable en vue de dessus promet des mécaniques de jeu similaires, entre minage, pêche, agriculture ou crafting. L'exploration est aussi mise en avant, offrant aux joueurs "une caverne infinie, pleine de créatures, d'objets et de ressources". Déjà disponible sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X/S, le jeu débarque le 17 septembre sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Xbox One.

"Harry Potter : Quidditch Champions", le 3 septembre

Après avoir traîné vos chaussures dans tout Poudlard et ses alentours dans Hogwarts Legacy: L'héritage de Poulard, il est temps à présent de vous frotter au sport préféré des sorciers : le Quidditch. Reprenant les codes classiques des jeux de sport, Warner Bros. Games propose dans Harry Potter : Quidditch Champions d'affronter les joueurs autour de la compétition culte de la saga Harry Potter. En solo, en coop, ou en ligne en équipe de trois, le jeu vous propose de personnaliser votre avatar avant d'enfiler un balai et de gravir les échelons du sport à balai. Sortie numérique le 3 septembre, en version physique le 8 novembre.

"Marvel Vs. Capcom Fighting Collection : Arcades Classics", le 12 septembre

C'est une nouvelle qui va ravir les fans des jeux de combat de comics de super-héros. La compilation Marvel Vs. Capcom Fighting Collection : Arcade Classics, regroupe sept jeux en un seul. Sept opus cultes, comprenant entre autres les jeux de combat X-Men vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes ou une adaptation moderne du jeu d'arcades The Punisher, sorti initialement en 1993. Première sortie dématérialisée prévue pour le 12 septembre sur Steam, PS4 et Switch, avant une version boîte livrée le 22 novembre 2024 pour la seule Playstation 4.

"The Plucky Squire", le 17 septembre

Dès son annonce lors du Summer Game Fest en juin 2022, The Plucky Squire (Le Vaillant Petit Page, en français) a immédiatement rejoint la liste de souhaits de nombreux joueurs. Le tout premier jeu du studio indépendant All Possible Futures, et édité par Devolver Digital (Inscryption, Hotline Miami, Gris, The Messenger...), attire instantanément l'œil par sa direction artistique chatoyante. Le jeu d'action-aventure suit les aventures de Laïus, personnage d'un livre de contes. Lorsque celui-ci est exclu de son livre par le vilain Ragecuite, notre personnage réalise qu'il existe un univers en trois dimensions bien au-delà des pages du livre qu'il parcourt avec ses amis. Disponible en version dématérialisée le 17 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.

"Frostpunk 2", le 20 septembre

C'est peu de dire que Frostpunk 2 est l'un des jeux les plus attendus de cette rentrée. Le premier opus, jeu de gestion et de survie développé par 11 bit studios, avait été acclamé par la critique et les joueurs lors de sa sortie en 2018, écoulant plus de trois millions de copies. Frostpunk 2 repart sur les mêmes bases : la gestion d'une cité dans un monde post-apocalyptique, qui place le joueur face à de cruels dilemmes moraux. Prévue pour le 25 juillet, la sortie du deuxième volet a finalement été reportée au 20 septembre afin de poser les dernières retouches.

"Disney Epic Mickey : Rebrushed", le 24 septembre

Un nom qui fleure bon le début des années 2010. Lorsque Disney tente de relancer l'image de Mickey Mouse auprès d'un jeune public, c'est par le biais du jeu vidéo qu'il procède. Ainsi naît Epic Mickey, initialement sorti sur la console Wii de Nintendo en 2010. Dans ce jeu, Mickey, doté d'un pinceau magique, est chargé de lutter contre les forces du Mal. Une suite voit le jour en 2012, ainsi qu'un épisode sur Nintendo 3DS. Tombée depuis dans un oubli relatif, la licence Epic Mickey renaît de ses cendres dans Disney Epic Mickey : Rebrushed, remaster du tout premier jeu de 2010. Presque quinze ans plus tard, cette refonte graphique permettra aux nostalgiques de se replonger dans l'univers d'Epic Mickey, et à d'autres, de découvrir cette licence qui a participé aux beaux jours de la Wii. Disponible le 24 septembre sur PC et les consoles Playstation, Xbox et Nintendo Switch.

"The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom", le 26 septembre

Exit Link, c'est au tour de la princesse Zelda de briller. Dans The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, le joueur parcourt à nouveau la région d'Hyrule, pour un opus qui revient aux fondements de la série avec un environnement 2D. Premier jeu de la saga depuis l'immense succès de Tears of the Kingdom, sorti en mai 2023, Echoes of Wisdom est aussi probablement l'un des derniers gros jeux à sortir sur la Nintendo Switch, avant une probable sortie de la prochaine console Nintendo l'année prochaine, dont l'annonce se fait encore attendre. Avec Echoes of Wisdom, premier jeu Zelda à proposer d'incarner la princesse en tant que personnage principal, les fans de la firme japonaise ont de quoi patienter encore un peu avant la suite. Sortie le 26 septembre.

"Shadows of Doubt", le 26 septembre

Nombreux sont les jeux vidéo qui proposent de se glisser dans la peau d'un détective. Pour les amateurs du genre, Shadows of Doubt est déjà repéré de longue date. Le jeu d'infiltration se déroule dans un monde hyper industrialisé des années 80, ambiance de science-fiction noire. Dans une ville aux recoins sombres, où la pluie battante ne semble jamais cesser, le joueur est plongé dans le rôle d'un détective privé chargé de mettre fin à la folle course d'un tueur en série en résolvant diverses énigmes. Accessible en accès anticipé depuis avril 2023, le jeu a déjà été positivement accueilli par le public, noté 9/10 sur la plateforme Steam. Sortie définitive prévue le 26 septembre, sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X/S.