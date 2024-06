Nintendo annonce un nouveau Zelda mettant la princesse à l'honneur

Exception faite d'un jeu dérivé de la saga sorti il y a plus de 30 ans et renié depuis par Nintendo, c'est la première fois qu'un joueur pourra incarner la princesse Zelda comme personnage principal.

Nintendo a présenté mardi 18 juin les titres à venir sur sa console Switch, lors d'un direct diffusé en ligne. Le géant du jeu vidéo a ainsi annoncé un nouveau Zelda. Nouvel opus de la saga créée en 1986 par Shigeru Miyamoto, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est attendu pour le 26 septembre.

Exception faite d'un jeu dérivé de la saga sorti il y a plus de 30 ans et renié depuis par Nintendo (Zelda: The Wand of Gamelon), c'est la première fois qu'un joueur pourra incarner la princesse Zelda comme personnage principal.

Dans cette aventure inédite, reprenant les graphismes colorés et enfantins de The Legend of Zelda: Link's Awakening, sorti en 2019, les rôles s'inversent, et la princesse, habituellement en détresse, doit porter secours au chevalier Link.

"Metroid Prime 4" et des remakes de jeux à succès annoncés

Annoncé il y a plus de 7 ans et devenu l'une des arlésiennes du jeu vidéo, Metroid Prime 4 a donné de ses nouvelles avec de premières images du jeu. Lancée en 1986 comme le premier Zelda, la saga de science-fiction Metroid, librement inspirée des films Alien, est l'une des licences préférées des fans de Nintendo. Sous-titré Beyond, ce nouvel épisode doit sortir en 2025.

Nintendo avait prévenu qu'il ne ferait aucune mention d'une éventuelle Switch 2 lors de son direct. Début mai, le constructeur japonais avait indiqué que des informations sur la console qui succédera à la Switch, âgée de plus de sept ans, seraient communiquées d'ici fin mars 2025.

Le géant du jeu vidéo a cependant annoncé la sortie de plusieurs remakes de certains jeux phares comme Donkey Kong Country Returns HD ou les trois premiers épisodes de la série Dragon Quest, dessinée par Akira Toriyama, le créateur récemment décédé de Dragon Ball.

Super Mario Party Jamboree, jeu de l'oie virtuelle avec les personnages de Nintendo, et Fantasian, dernier jeu du créateur de la série Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, sorti sur Apple Arcade en 2021, ont également été présentés.