Le géant français du jeu vidéo Ubisoft mise beaucoup sur "Star Wars Outlaws", son nouvel opus, lancé vendredi

Le géant français du jeu vidéo Ubisoft mise gros avec la sortie vendredi 28 août de Star Wars Outlaws, aventure dans l'univers de la Guerre des étoiles, après une année marquée notamment par l'échec des pirates de Skull and Bones. Première incursion du groupe dans l'univers créé par George Lucas, Outlaws permet d'incarner Kay Vess, une jeune hors-la-loi qui parcourt la galaxie très lointaine pour réaliser le casse du siècle.

L'éditeur, qui avait basculé dans le rouge en 2022-2023 (avec une perte nette annuelle de 494,2 millions d'euros) à cause du report de plusieurs gros jeux, est redevenu bénéficiaire à l'issue de l'exercice 2023-2024 (avec un résultat net de 157,8 millions d'euros).

Si le groupe peut se reposer sur les bonnes performances de son "back-catalogue" (les jeux sortis avant l'exercice en cours), notamment soutenu par ses licences phare comme Assassin's Creed et le succès continu de son jeu de tir Rainbow Six Siege, il cherche également à étoffer son offre avec de nouveaux univers.

"Parmi les plus gros jeux cette année"

Développé pendant plus de quatre ans par le studio suédois Massive Entertainment, racheté par Ubisoft en 2008, Star Wars Outlaws est un jeu dit "en monde ouvert". Il offre ainsi au joueur la liberté d'explorer plusieurs planètes à sa guise au volant de véhicules et de vaisseaux spatiaux, ou de réaliser des missions pour les différents syndicats du crime qui constituent la trame du jeu.

Star Wars Outlaws bénéficie également de la plus grosse campagne marketing de l'histoire du géant français. "On s'attend (...) à ce que ce soit parmi les plus gros jeux, en termes de ventes, de l'industrie cette année et parmi nos meilleures ventes historiques", a souligné en juillet Frédérick Duguet, le directeur financier du groupe.

Avec l'ambition, pourquoi pas, de lancer une nouvelle franchise vidéoludique. "Si ça marche bien, il y a tellement de possibilités dans cet univers que j'espère qu'on ne l'abandonnera pas", affirme Julian Gerighty, le directeur créatif du jeu.

Autre jeu, prévu pour le 15 novembre, Assassin's Creed Shadows transportera l'action de la série dans le Japon féodal, une demande de longue date des fans. L'enjeu est également de taille pour le studio Massive, puisque son précédent jeu Avatar: Frontiers of Pandora, adaptation d'une autre licence de Disney sortie en décembre, avait été fraîchement reçu.

Ubisoft n'a pas été non plus épargné par la vague de licenciements et de fermetures de studios ces derniers mois, conséquence de la baisse des investissements dans le secteur après l'euphorie connue lors de la pandémie de Covid-19.

Mi-août, le groupe annonçait à Bloomberg la suppression de 45 emplois aux Etats-Unis, chez Ubisoft San Francisco et une de ses filiales, Red Storm Entertainment, après avoir supprimé 33 postes dans son studio de Toronto en juin et 45 en avril parmi ses équipes chargées de la région Asie-Pacifique.