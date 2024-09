Gastronomie : le far aux pruneaux, recette bretonne incontournable

Vendredi 13 septembre, le 13 Heures termine sa découverte des meilleures pâtisseries françaises avec le célèbre far breton, avec ou sans pruneaux. C'est un incontournable de la Bretagne, que certains d'ailleurs cuisent encore à l'ancienne.

Dans toute la Bretagne, le far aux pruneaux ou far breton est l'ambassadeur du terroir et de la gastronomie. Chaque matin, il vient enrichir le buffet d'un hôtel de bon standing pour le plus grand plaisir des touristes. Au XIIIe siècle, le far aurait adopté les pruneaux originaires du Lot-et-Garonne grâce aux corsaires. Au XIXe siècle, offrir un far aux pruneaux était un argument pour recruter les meilleurs ouvriers pendant les moissons.

Cuit à l'ancienne ou réinventé

Dans les Monts d'Arrée, à Saint-Rivoal, Antoine Leblond prépare le four de l'écomusée. Les habitants du village, comme Nelly Payet, ont l'habitude d'y faire cuire leur far. "C'est meilleur cuit au feu de bois", assure-t-elle. Le four qui chauffe depuis cinq heures accueille déjà une dizaine de plats. Trois quarts d'heure plus tard, c'est cuit. Le far aux pruneaux est une quasi-institution en Bretagne qui accepte de se laisser bousculer. Dans une pâtisserie réputée de Morlaix, le patron ose presque tout : raisin, nature, pommes. Dégusté tiède ou froid, le far breton serait encore meilleur au lendemain de sa cuisson.