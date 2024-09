Paris 2024 : la Phryge, grande star de la parade des athlètes Durée de la vidéo : 2 min Paris 2024 : la Phryge, grande star de la parade des athlètes Paris 2024 : la Phryge, grande star de la parade des athlètes (France 2) Article rédigé par France 2 - M.Boisseau, E. Teiton, K. Brun, M. Hauville, A. Lopez, S. Guillemot, @RévélateursFTV France Télévisions JT de 13h France 2

La parade des athlètes aura lieu le week-end des 14 et 15 septembre. De nombreux champions olympiques et paralympiques y seront avec un grand concert de stars et une invitée d'honneur : la Phryge qui est devenue le symbole de la réussite de ces JO. Et elle se prépare aussi à cette fête qui s'annonce grandiose.

La Phryge a aussi une voiture dédiée. Son nom : la Phryge mobile. Décorée avec 2 200 Phryges personnalisées avec des handicaps visibles différents. Un véhicule qui n'est pas commercialisé mais qui est le symbole du triomphe inattendu de la mascotte des Jeux olympiques et paralympiques. "Elle est incroyable ! En tout cas, vous ne passez pas inaperçu avec elle", s'exclame une passante dans la rue. Pour son concepteur, Joachim Roncin, cet engouement s'explique par sa participation pleine et entière au cours des Olympiades. "Ils ont vu qu'elle était mignonne, elle dansait, elle participait aussi au bonheur du public pendant les Jeux", observe-t-il. Pour la Phryge, c'était mal parti Sur tous les terrains et déjouant les pronostics, la Phryge c'est aussi près de 3 millions de peluches fabriquées et vendues pour la plupart. Pourtant au départ, c'était loin d'être gagné. Lorsqu'elle est présentée pour la première fois en fin d'année 2022, elle suscite des réactions de moquerie, comparée notamment à un clitoris plus qu'à un bonnet phrygien. Présentée sans bras et disposant d'yeux globuleux, elle a par la suite été légèrement modifiée. Sur les réseaux sociaux, elle est aussi devenue incontournable. Ce week-end des 14 et 15 septembre, elle sera l'une des grandes stars du défilé.

