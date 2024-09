Train : la SNCF introduit de nouvelles règles pour les bagages

Attention si vous prenez le train à partir de lundi 16 septembre. Le nombre et la taille des bagages vont être limités dans les wagons, sous peine d'une amende de 50 euros.

Voyager en train avec deux grandes valises par personne et un sac à main et pas plus sous peine d'amende. En gare de Marseille-Saint-Charles (Bouches-du-Rhône), certains usagers comprennent. "Pour mon cas, ce serait suffisant", estime une étudiante. Plusieurs usagers habitués des voyages en train apprécient la mesure, étant parfois gênés par la taille des bagages des autres voyageurs.

Des amendes pour les bagages trop volumineux

À partir de dimanche 15 septembre, en cas de dépassement, l'amende pourrait monter jusqu'à 50 euros et 150 euros pour un bagage gênant la circulation dans les couloirs. "Je trouve ça assez cher. On est peut-être un peu moins cher que quand on prend l'avion", juge Flora Gérome, responsable marketing. Les instruments de musique, les poussettes et les trottinettes compteront aussi pour un bagage.