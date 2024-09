Royaume-Uni : la théière dans tous ses états

Pour déguster le thé, la théière reste l’accessoire indispensable et incontournable. Une île est même dédiée à cet objet emblématique, où un véritable musée en possède plus de 8 000.

Quand sonne l'heure du thé, la théière est un incontournable pour les puristes. Les fous de thé ont un lieu de pèlerinage, Teapot Island ("l'île aux théières"), un musée dans le sud de l'Angleterre qui possède 8 500 théières. Au milieu de ces 40 ans de collection, difficile de ne pas s'égarer, même pour le propriétaire du musée. En 2014, le roi Charles III et la reine Camilla se sont perdus dans le dédale. "Ce sont des capsules temporelles, (…) comme un instantané de la pensée des gens à l'époque", explique Luke Blazye, manager du musée "Teapot Island".

Des théières excentriques

Chez un fabricant artisanal de l'est du pays, les théières sont faites à la main depuis 45 ans. Plus de 7 000 théières extravagantes sortent de l'atelier et séduisent au-delà du royaume du thé. "La théière Jane Austen est très populaire", indique Valerie Baldry, manager et directrice de la boutique "Carters of Suffolk". Nul ne dit si le thé est meilleur dans une théière en forme de cuvette de toilette, mais il reste la garantie de déguster à chaque gorgée un grain de folie so British.