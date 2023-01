Consommation : les plats rapides à préparer, livrés à la maison, ont la cote

L’agitation quotidienne laisse parfois peu de place à l’imagination pour le repas du soir. La parade existe avec des services qui envoient des plats à préparer rapidement soi-même.

Dans un carton, quatre recettes pour la semaine sont livrées à la maison. Manque de temps et d’inspiration en cuisine, Benjamin Delacroix a trouvé sa solution : dans chaque sachet, tous les ingrédients dosés pour la recette. "C’est très pratique, au moins il n’y a vraiment pas à réfléchir. On peut cuisiner avec les enfants." 65 euros pour ce colis de quatre recettes pour deux, le prix de la tranquillité.



Des plats locaux

"Ça évite le moment où, le soir à 19 heures, on court au supermarché, où on prend mécaniquement des choses parce qu’on en a l’habitude et au final on mange toujours la même chose", justifie Benjamin. Des plats élaborés à quelques kilomètres de là par une cheffe. Cinq nouvelles recettes par semaine avec des critères bien précis. "Une bonne recette doit être faite avec des légumes de saison, accessible à tous et assez rapide et simple à faire en cuisine", énonce Giulia Caufield, cheffe de cuisine.