Cinéma : en Tunisie, les anciens décors de Star Wars attirent toujours

Le désert tunisien a servi de cadre à la mythique saga de space opéra "Star Wars" imaginée par George Lucas. Les décors installés par les équipes de tournage sont toujours là, et attirent de nombreux fans.

Aux premières lueurs du jour, une étrange ville fantôme apparaît au milieu du désert tunisien. Ses maisons sont celles de Mos Espa, la ville de la planète Tatooine où le héros de la saga Star Wars, Luke Skywalker, a grandi. C’est là que George Lucas a tourné certaines scènes des films. Des fans venus du monde entier s’y pressent, comme des touristes polonais qui ont parcouru plus de 5 000 km à bord de leur vieille Mercedes pour prendre des photos.

Un travail titanesque

Les décors servent aussi aux vendeurs et guides tunisiens. Le président du fanclub local veille sur eux pendant son temps libre. À quelques kilomètres de là, les maisons troglodytes de Matmata ont aussi servi de cadre. Le directeur de l’hôtel se souvient des tournages, en 1976 et en 2000 : "Ils ont mis un mois et demi à tout préparer pour une heure de tournage." Star Wars fait partie des licences les plus célèbres, avec neuf films et des milliards d’euros de recettes.