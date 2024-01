Oscars : le film français "Anatomie d'une chute" nommé dans cinq catégories, dont "meilleur film", "meilleure réalisation" et "meilleure actrice"

Cocorico. Le film français Anatomie d'une chute a été nommé dans cinq catégories en vue de la cérémonie des Oscars, dont "meilleur film", "meilleur réalisateur" et "meilleure actrice", a dévoilé l'Académie des Oscars, mardi 23 janvier. La 96e cérémonie des Oscars aura lieu le 10 mars, après une année marquée par la grève historique des acteurs et scénaristes d'Hollywood.

Oppenheimer de Christopher Nolan arrive en tête avec 13 nominations, Pauvres créatures de Yórgos Lánthimos en compte 12, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese 10 et Barbie de Greta Gerwig 8. Le record est détenu par Titanic, La La Land et Eve, ex-aequo avec 14 nominations.

Les cinq nominations du film Anatomie d'une chute ont un goût de revanche pour la réalistrice Justine Triet. Car s'il est un succès public et critique à l'international et a obtenu la Palme d'or au dernier festival de Cannes, le long-métrage avait été snobé pour représenter la France aux Oscars, au profit de La Passion de Dodin Bouffant. Long de 2h32, Anatomie d'une chute retrace le procès d'une femme accusée d'avoir tué son mari avec, pour seuls témoins, le garçon malvoyant du couple et leur chien.

Voici le détail des principales nominations annoncées mardi en début d'après-midi (heure française) depuis Los Angeles.

Sont nommés pour l'Oscar du meilleur film :

American Fiction

Anatomie d'une chute

Barbie

Winter Break

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives - Nos vies d'avant

Pauvres créatures

La Zone d'intérêt

Sont nommés pour l'Oscar du meilleur réalisateur :

Jonathan Glazer pour La Zone d'intérêt

Yorgos Lanthimos pour Pauvres créatures

Christopher Nolan pour Oppenheimer

Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon

Justine Triet pour Anatomie d'une chute

Sont nommées pour l'Oscar de la meilleure actrice :

Annette Bening pour Insubmersible

Lily Gladstone pour Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute

Carey Mulligan pour Maestro

Emma Stone pour Pauvres créatures

Sont nommés pour l'Oscar du meilleur acteur :

Bradley Cooper pour Maestro

Colin Domingo pour Bayard Rustin

Paul Giamatti pour Winter Break

Cillian Murphy pour Oppenheimer

Jeffrey Wright pour American Fiction

Sont nommées pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle :

Emily Blunt pour Oppenheimer

Danielle Brooks pour La Couleur pourpre

America Ferrera pour Barbie

Jodie Foster pour Insubmersible

Da'Vine Joy Randolph pour Winter Break

Sont nommés pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle :

Sterling K. Brown pour American Fiction

Robert De Niro pour Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr pour Oppenheimer

Ryan Gosling pour Barbie

Mark Ruffalo pour Pauvres Créatures

Sont nommés pour l'Oscar du meilleur film étranger :

Moi capitaine (Italie)

Perfect Days (Japon)

Le Cercle des neiges (Espagne)

La Salle des profs (Allemagne)

La Zone d'intérêt (Royaume-Uni)