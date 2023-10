"Killers of the Flower Moon" : Martin Scorsese déçoit malgré un duel De Niro-DiCaprio prestigieux

Absent des salles de cinéma depuis "Silence" en 2016, Martin Scorsese revient avec un thriller inspiré de faits réels, une histoire de pétrole, d'assassinats et d’Indiens.

Temps de lecture : 3 min

Killers of the Flower Moon avait divisé les critiques lors de sa projection hors compétition à Cannes. Passé à la série avec Vinyl, Fran Lebowitz, ou Boardwalk Empire, Martin Scorsese n’avait déjà pas enthousiasmé avec Silence, sur la christianisation du Japon au XVIIe siècle, son dernier film projeté en salles. The Irishman (2019) sur Netflix, ainsi que le pilote de sa série Vinyl (HBO) étaient par contre du pur Scorsese. Killers of the Flower Moon, réalisé pour Apple TV, mais dans les salles mercredi 18 octobre en France, sur un formidable sujet, est un peu statique, ce à quoi ne nous avait pas habitués le réalisateur de Taxi Driver.

Échanges de coin de table

En 1920, la découverte de pétrole dans la réserve des Indiens Osage (Oklahoma) aux Etats-Unis leur rapporte une fortune colossale. Comme beaucoup d’autres Blancs, William Hale (Robert De Niro) intrigue pour soutirer cette manne monumentale à leurs propriétaires. Il manipule son neveu Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) afin qu’il se marie à une locale, Mollie Kyle (Lily Gladston), pour arriver à ses fins. Ses manœuvres vont aller jusqu’à l'assassinat de plusieurs Indiens, entraînant l’intervention des autorités fédérales dans la réserve.

Inspiré de l’ouvrage du journaliste américain David Grann La Note américaine (Pocket), Killers of the Flower Moon, qui raconte cette histoire vraie et peu connue, ne correspond pas tout à fait à ce que l’on pouvait attendre de Martin Scorsese. Les 3h26 du film ne se justifient guère, alimentées de dialogues dominants et d’échanges de coin de table, dans un filmage peu audacieux. L'intrigue passe plus par la parole que par l'image, alors que Scorsese est un maître de la mise en scène.

Montage déséquilibré

Si Killers of the Flower Moon installe bien son intrigue sur fond de reconstitution somptueuse des années 1920, le film pèche dans des scènes bavardes qui vont au détriment de l’action. DiCaprio y joue un benêt sous l’emprise d’un De Niro manipulateur sans nuances. Tous deux interprètent des rôles un peu monolithiques qui, une fois cernés, n'évoluent guère. Martin Scorsese n'est pas coutumier d'un tel bavardage. De plus, la construction déséquilibrée du récit fait penser à une série remontée pour le grand écran. Par négligence, elle décrédibilise le travail acharné accompli par le FBI pour arrêter des Blancs sur territoire indien. Une mission peu populaire dans des Etats-Unis sortis des dernières guerres indiennes en 1890. Pour ces Blancs présomptueux, la découverte de cette manne pétrolière gigantesque est indigne des locaux. Mais elle pourrait être la cerise sur le gâteau de leur extermination.

Si le sujet est passionnant, son traitement est plus télévisuel que cinématographique, malgré une belle reconstitution et un casting prestigieux. L’interprète de Molly, Lily Gladston, fait une prestation remarquable en victime indienne méthodiquement empoisonnée à petit feu. Elle est comme une métaphore du destin réservé au peuple amérindien : son éradication. L’apparition de Martin Scorsese à la fin du film est touchante lors d’une scène bien orchestrée, mais elle ne rachète pas les lacunes d’un Killers of the Flower Moon au bilan mitigé.

L'affiche de "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese (2023). (PARAMOUNT PICTURES FRANCE)

La fiche

Genre : Thriller / Drame

Réalisateur : Martin Scorsese

Acteurs : Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladston, Jesse Piemons

Pays : Etats-Unis

Durée : 3h26

Sortie : 18 octobre 2023

Distributeur : Paramount Pictures France