Neuf BD à glisser dans vos valises cet été

Albums, romans graphiques, fictions, documentaires, humour… … Après la sélection de romans pour l'été, franceinfo Culture vous propose un choix de BD à lire pendant vos vacances. À partager en famille, entre amis, à la plage, à la montagne ou dans votre salon.

"Tanz", de Maurane Mazars

Extrait de la couverture de "Tanz", de Maurane Mazars, 2020 (Maurane Mazars / EDITIONS LE LOMBARD)

Son album couronné par le Prix Révélation du festival d'Angoulême 2021 raconte l'histoire d'Uli, jeune élève dans une école de danse prestigieuse en Allemagne, en 1957, passionné par la comédie musicale. Fred Astaire et Gene Kelly sont ses idoles et le jeune homme est moqué par ses congénères. Ils méprisent ce genre venu d'outre-Atlantique, qu'ils jugent trop technique et pas assez artistique. Cette histoire, véritable hymne au mouvement et à la danse charrie au passage de nombreux autres thèmes. Elle est racontée avec une grande liberté d'écriture, de couleurs, de mouvements, par une jeune autrice prometteuse.

"Tanz", Le Lombard, 248 pages couleurs, 19,99 €

"Olive - Allô la Terre ?" de Véro Cazot et Lucy Mazel

Couvertures de "Olive, Tome 1- Une Lune bleue dans la tête" et "Olive, Tome 2 - Allô la Terre ?", de Véro Cazot au scénario, et Lucy Mazel, dessins et couleurs (EDITIONS DUPUIS)

Olive de Vero Cazot et Lucy Mazel raconte la vie d'une jeune fille de 17 ans pas tout à fait comme les autres. Cette série présente l'autisme, qui n'est jamais explicitement nommé, sous un jour inhabituel. On est embarqué dans un voyage à l'intérieur du monde imaginaire de cette jeune fille, et sa manière à elle de "faire avec" le monde réel en développant un imaginaire qui la rassure et qui lui permet quand elle en a besoin d'échapper à un quotidien difficile à supporter à cause de sa différence.

"Olive - Allô la Terre", Dupuis, 56 pages, 12,50 €

"L'esprit de la ruche, la vie secrète des abeilles", de Jean et Catherine Meurisse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Catherine Meurisse (@catherine_meurisse)

L'autrice de La légèreté, dont le travail a été exposé en 2021 à la BPI à Paris, a publié au printemps ce nouvel album, un peu particulier puis qu'il s'agit d'un texte de son père, Jean Meurisse, consacré aux abeilles, qu'elle a illustré. "L’abeille est proprement fascinante. Et comme toutes les merveilles du monde animal et végétal qui permettent de faire vivre l’humain, elle crève à petit feu à cause de ce dernier", dit Catherine Meurisse sur son compte Instagram. Un livre concocté en famille et à quatre mains pour découvrir cet insecte "génial qui sait communiquer, danser, voter, polliniser, penser, rêver, produire du miel gratos... Modèle de vertu pour les grands imbéciles que nous sommes".

"L'esprit de la ruche, la vie secrète des abeilles", éditions Ouest France, 240 pages couleurs, 19,90 €

"Chez toi. Athènes 2016", de Sandrine Martin

Couverture de "Chez toi. Athènes 2016", de Sandrine Martin (Sandrine Martin / Casterman)

Inspiré d'une étude anthropologique, le roman graphique Chez toi. Athènes 2016 de Sandrine Martin dresse le portrait croisé d'une réfugiée syrienne enceinte rêvant de faire naître et grandir son enfant en Allemagne, et d'une sage-femme grecque enfermée dans un quotidien marqué par la crise qui touche son pays. Le sujet de l'exil, est traité avec beaucoup sensibilité, mais sans sensiblerie, par Sandrine Martin, avec un triple talent de narratrice et de dessinatrice et de coloriste.

"Chez toi. Athènes 2016", Casterman, 208 pages couleurs, 23€

"Les Cahiers d'Esther - Histoires de mes 15 ans", de Riad Sattouf

Couverture "Les Cahiers d'Esther", tome 6, juin 2021 (Riad Sattouf / ALLARY EDITIONS)

Esther a quinze ans, elle est toujours aussi rigolote, et de plus, comme le confiait Riad Sattouf à franceinfo Culture à la sortie de l'album en juin, "Esther est en train de se transformer en quelqu'un de bien". Une bande dessinée dont toute la famille peut profiter.

"Les Cahiers d'Esther - Histoires de mes 15 ans", Allary Editions, 56 pages couleurs, 16,90 €

"Le Chœur des femmes", d'Aude Mermilliod, d'après le roman de Martin Winckler

Couverture de l'album de bande dessinée "Le Choeur des femmes", d'Aude Mermilliod, avril 2021 (LE LOMBARD)

Le Chœur des femmes est un roman graphique à la fois instructif et émouvant sur la pratique de la gynécologie et plus largement sur les questions liées au corps et à l'intimité des femmes. A mettre entre toutes les mains des jeunes filles et des jeunes garçons, et aussi des moins jeunes.

"Le Chœur des femmes", Le Lombard, 240 pages couleurs, 22,50 €

"L'Accident de chasse", de David L. Carlson et Landis Blair

Couverture de "L'accident de chasse", de David L. Carlson et Landis Blair (SONATINE EDITIONS)

Un peu sombre mais superbe, cet album a reçu le Fauve d'or de la 48e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. L'histoire se déroule à Chicago à la fin des années 1950, où Charlie est envoyé chez Matt, son père aveugle, après la mort de sa mère. L'histoire est d'autant plus poignante qu'elle est vraie, c'est celle de Matt Rizzo, et de son fils Charlie, un ami proche du scénariste David L. Carlson. Le dessinateur réussit de son côté une prouesse en rendant graphiquement la perception du monde par les aveugles.

"L'accident de chasse", Sonatine, 472 pages en noir et blanc, 29€

"Les Oiseaux" de Troubs

Couverture "Les Oiseaux" de Troubs (2021) (FUTUROPOLIS)

Les oiseaux, dernier album de l'auteur de Mon voisin Raymond (Futuropolis, 2018) ou Chemins de pierres (Requins Marteaux, 2017), est un voyage en forme de dialogue entre ce "dessinateur voyageur" et les oiseaux qu'il rencontre dans les forêts du Périgord ou dans la ville de Beyrouth en reconstruction, mangée par le béton. À travers ce voyage en compagnie des habitants du ciel, Troubs nous invite à réfléchir sur notre place d'humain dans le monde, avec des dessins magnifiques de la forêt, des oiseaux, et de la ville.

"Les oiseaux", Futuropolis, 88 pages couleurs, 17 €

"Louis de Funès, drôles de vies", de Rodrigue, Carrère, Mikl

Couverture "Louis de Funès, drôles de vies", de Rodrigue, Carrère, Mikl, 2021 (RAYCLAM)

Bande dessinée "officielle" du musée Louis de Funès de Saint-Raphaël, cet album nous raconte toutes sortes de détails sur la vie et la carrière de l'acteur. Comment la deux-chevaux du film Le Corniaud (1964) de Gérard Oury, son premier succès au cinéma, s'est démontée comme un château de cartes, comment sa mère d'origine espagnole, très expressive, lui a inspiré son personnage grimaçant, comment il a joué son premier rôle de gendarme au collège, sa vie de famille, son amour des plantes, des anecdotes sur ses tournages... Vous saurez tout sur le destin hors normes de Louis de Funès, qui a commencé par jouer les figurants pendant des années avant de devenir l'acteur mythique de La Grande Vadrouille (1966).

"Louis de Funès, drôles de vies", Editions Rayclame, 32 pages couleurs, 14,90€. En vente exclusivement au musée Louis de Funès et sur son site.