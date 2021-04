"Olive", une série en bande dessinée pour parler de l'autisme autrement

"Olive" de Vero Cazot et Lucy Mazel raconte la vie d'une jeune fille de 17 ans pas tout à fait comme les autres, qui a développé dans son imaginaire un monde parallèle lui permettant de supporter son quotidien, compliqué parce qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres. Après Une lune bleue dans la tête, paru en 2020, Allô la terre, le 2e tome de cette série en quatre épisodes, est sorti le 2 février.

Ce vendredi 2 avril est la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, l'occasion de découvrir cette bande dessinée loin des clichés sur l'autisme, avec un scénario subtil magnifiquement illustré par le graphisme expressif et coloré de Lucy Mazel.

Dans le premier tome, Une Lune bleue dans la tête, on faisait la connaissance d'Olive, jeune fille de 17 ans un peu "à part", qui se retranche à la moindre occasion dans un univers imaginaire, peuplé de statues, d'un canard, d'une forêt rouge, d'un Lit-corne, d'une Lune bleue, ou encore de Rose, un cétacé géant… "Il me suffit d'imaginer les choses pour les faire apparaître" dit-t-elle. Un monde qui lui permet d'échapper à un quotidien qui lui pèse.

"Olive, Tome 1- Une Lune bleue dans la tête", de Véro Cazot, scénario, et Lucy Mazel, dessins et couleurs, page 10 (EDITIONS DUPUIS)

Quand on fait sa connaissance, le premier tome, Olive est contrariée par l'arrivée de Charlie, avec qui elle doit désormais partager sa chambre d'internat. Charlie, aussi extravertie qu'Olive est solitaire et mutique, va réussir à force de bonne humeur à amadouer la jeune fille, qui ira même jusqu'à oser –c'est une première- l'inviter dans sa famille. En même temps que dans le monde réel les choses semblent s'adoucir, un spationaute nommé Lenny, blessé et perdu dans l'espace, débarque dans le monde parallèle d'Olive.

Quête initiatique

Dans le second opus, Allô la terre, plusieurs questions amorcées dans le premier tome trouvent une ébauche de réponse. Charlie découvre que le personnage qui s'est invité dans son monde imaginaire existe vraiment dans la vie réelle. La capsule dans laquelle Lenny Popincourt effectuait son retour de l'espace s'est écrasée on ne sait où sur terre. Olive prend alors son courage à deux mains faisant fi de tout ce qui habituellement entrave se vie et se lance, avec l'aide de son exubérante copine Charlie, dans une aventure pour le retrouver. Cette quête va l'amener à découvrir des choses sur elle-même qu'elle n'avait jamais soupçonnées… Et l'aventure se transforme peu à peu en quête initiatique.

"Olive, Tome 2- Allô la terre !", de Véro Cazot, scénario, et Lucy Mazel, dessins et couleurs, page 10 (EDITIONS DUPUIS)

Cette série présente l'autisme, qui n'est jamais explicitement nommé, sous un jour plutôt inhabituel. On est embarqué dans un voyage à l'intérieur du monde imaginaire de cette jeune fille, et sa manière à elle de "faire avec" le monde réel en développant un imaginaire qui la rassure et lui permet quand elle en a besoin d'échapper à un quotidien difficile à supporter à cause de sa différence.

Le scénario, subtil, très bien construit et plein de rebondissements de Vero Cazot est servi par des illustrations de Lucy Mazel à la fois douces dans le dessin des personnages, leurs traits et leurs expressions, et éclatantes dans les décors, qui font parfois penser à Loisel. Un ensemble très fluide, qui présente d'une jolie manière, positive mais sans angélisme, la différence, et qui montre l'autisme sous un jour lumineux, en l'abordant comme une aventure plutôt que comme un handicap. On a hâte de lire la suite !

Couvertures de "Olive, Tome 1- Une Lune bleue dans la tête" et "Olive, Tome 2 - Allô la Terre ?", de Véro Cazot au scénario, et Lucy Mazel, dessins et couleurs (EDITIONS DUPUIS)

"Olive, Tome 1- Une Lune bleue dans la tête" et "Olive, Tome 2 - Allô la Terre ?", de Véro Cazot au scénario, et Lucy Mazel, dessins et couleurs (Dupuis, 56 pages, 12,50 €)