Vrai ou Fake : les messages politiques sont-ils autorisés dans les stades ?

À l’occasion de la Coupe du monde, de nombreux supporters présents dans les stades en profitent pour transmettre des messages politiques que censurent les stadiers qataris. Mais cela est-il conforme au règlement ?

Depuis le début de la Coupe du monde, des supporters iraniens profitent de leur présence en tribune pour faire passer des messages politiques. Ainsi, certains ont affiché un drapeau où était inscrit : "Femme, vie, liberté". La plupart de ces actions politiques sont censurées par les stadiers. Un règlement de la FIFA a même été édicté à l’occasion de la compétition. Ce dernier stipule que "promouvoir des messages politiques est interdit". Cette règle était aussi valable lors des autres mondiaux comme en 1998.

Une volonté générale d’empêcher la politique de s’immiscer



Cette réglementation qui a pour but de ne pas mélanger politique et football n’est pas propre à la FIFA. En effet, que ce soit à l’échelle européenne, avec l’UEFA, ou à l’échelle française, avec la LFP, l’activisme politique est prohibé. À titre d’exemple, avant le match l’opposant au Maccabi Haïfa, le club du Paris Saint-Germain avait prévenu ses supporters d’arborer certains signes distinctifs ou des drapeaux. "Si les drapeaux sont mis en avant, ça peut être effectivement sanctionné par l’UEFA parce que ça peut être vu (…) comme un geste de revendication", décrypte Kevin Veyssiere, analyste en sport et géopolitique.