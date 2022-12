DIRECT. France-Pologne : objectif quarts pour les Bleus de Mbappé et Griezmann ! Suivez et commentez avec nous le 8e de finale de la Coupe du monde

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL2022

: Les hymnes sont terminés. La pression monte gentiment. Et pour l'histoire, Hugo Lloris rejoint Lilian Thuram au nombre de sélections chez les Bleus : 142 !

: En remontant les France-Pologne de l'histoire, je suis tombé sur le dernier en date, en 2011, avec Laurent Blanc en sélectionneur. La composition était très "baroque" : Carrasso - Sagna, Abidal (cap.), Kaboul, Evra - Martin, A. Diarra (cap. ; A. Diaby, 46e), Cabaye (M'vila, 46e) - Valbuena, Hoarau, N'Zogbia.

: L'échauffement est maintenant terminé. Le match débute dans 10 minutes.

: En face, la Pologne s'avance avec évidemment Robert Lewandowski. Les suiveurs de la Ligue 1 retrouveront également Krychowiak, l'ancien joueur du PSG, et Glik, l'ancien défenseur de Monaco.

: Rachel vous a donné la composition il y a quelques minutes, je vous la redonne avec les positions sur les terrains grâce à une belle maîtrise des outils de la part de la personne qui gère le compte Twitter de l'équipe de France.

: Les Bleus sont arrivés au stade Al-Thumama à Doha, il y a une heure, ils sont en train de s'échauffer.

: 2-0 pour la France.

: Pologne 1 à 0.

: Je penche comme votre collègue Antoine, 2-1 pour les Bleus !

: Voici une première salve de pronostics de nos internautes. On notera que Pedro voit les Polonais s'imposer. On en reparle dans 2h30, minimum.

: On va commencer en douceur avec les traditionnels pronostics de la rédaction. J'annonce une victoire des Bleus qui ne fait pas un pli, 2-0, Rachel me suit et voit également une victoire tricolore sur le même score. Antoine penche pour un succès des Bleus 2-1. Florence, elle, veut une rencontre "riche en buts" et annonce une victoire 3-2. Jérôme, lui, est plus tendu et craint que la France galère jusqu'aux tirs au but. Thomas, qui vient d'arriver, ne se prononce pas. Et vous ?

C'est un record qui inquiète : plus de 40 000 personnes ont réussi à traverser la Manche en 2022, le plus souvent sur des embarcations précaires et surchargées. A Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) pêcheurs et sauveteurs ont raconté à Pierre-Louis Caron les naufrages fréquents auxquels ils assistent.



• Si vous avez regardé les tribunes de cette Coupe du monde, vous avez peut-être vu des maillots d'équipes qui ne jouaient pas sur le terrain dans les gradins. Nos journalistes aussi : Pierre Godon et Raphaël Godet ont posé la question aux principaux intéressés.



• Hugo Lloris bientôt au même niveau que Lilian Thuram. Le gardien de l'Equipe de France, qui va fêter ses 36 ans dans trois semaines, s'apprête à disputer son 142e match international contre la Pologne.



• Recenser le nombre de combattants tués au front en Ukraine est très difficile. Oleksandr Babich, ex-policier et archéologue, travaille avec une équipe de volontaires à récupérer les corps des soldats morts au front pour les identifier et les rendre à leur famille. Notre journaliste Maurine Mercier l'a rencontré.

: La composition de l'Equipe de France pour le match contre la Pologne est sortie. Sans surprise, Didier Deschamps a choisi les mêmes joueurs que face au Danemark. Notre journaliste Andréa La Perna détaille la compo complète.

: "Beaucoup de nos compatriotes ont construit les stades de la Coupe du monde, les routes, les hôtels… Certains en sont morts. Certes, le Népal n'est pas qualifié. Mais venir ici et brandir le drapeau de notre pays, c'est notre manière de leur rendre hommage."



Ces supportrices népalaises expliquent qu'être présentes est surtout "une marque de respect" envers leurs compatriotes décédés.

: "J'ai fait exprès de ne prendre que des places de catégorie 1 pour que le milliard de téléspectateurs qui regarde la Coupe du monde voie mon drapeau du Liban à la télé. Pour ce match Brésil-Suisse, comme j'ai dû me rabattre sur le marché de la revente, ça m'a coûté 1 200 euros. Pour montrer que le Liban est présent et que ce n'est pas qu'un pays paralysé par la crise, ça les vaut largement !"



Certains sont très, très, très motivés pour que vous les voyiez !



: Si vous avez regardé les tribunes de cette Coupe du monde, vous avez peut-être vu des maillots d'équipes qui ne jouaient pas sur le terrain dans les gradins. Nous aussi ! Et avec Raphaël Godet, on a posé la question aux principaux intéressés, Népalais, Ouzbeks, Nigérians, Islandais, fan de NBA et on en passe ! (ASTRID AMADIEU / FRANCEINFO)

: Dans les rues de Varsovie, les supporters polonais croisent les doigts avant le match de huitièmes de finale de Coupe du monde qui les oppose à la France, mais beaucoup semblent déjà résignés. Notre journaliste s'est rendu à leurs côtés.



: Bonjour . C'est normal que vous ne trouviez rien, car la FIFA n'a toujours pas répondu à la réclamation portée par la FFF après la défaite des Bleus contre la Tunisie (0-1). La fédération n'a pas non plus précisé dans quels délais elle répondrait, rapporte L'Equipe. Par ailleurs, le journal rappelle que la chaîne TF1 s'est également plainte auprès de la FIFA après la fin du match (article abonnés). A suivre, donc...

: Bonjour. Je ne trouve nulle part le résultat du recours de l'edf suite au but annulé contre la Tunisie. Savez-vous ce qu'il en est ? Merci.

: "L’Heure de vérité ", "Les Bleus en pole position"… Le Journal du dimanche et L’Equipe choisissent aujourd’hui de se pencher sur le grand rendez-vous des Bleus attendu face à la Pologne au Qatar.



: Il est 9 heures, commençons par faire un point sur les titres de l’actualité :



• Qui d'Eric Ciotti, d'Aurélien Pradié ou de Bruno Retailleau dirigera le parti Les Républicains ? Réponse ce soir. Les adhérents peuvent voter jusqu'à 18 heures.



• Après 30 heures de programme, 78 051 091 euros ont été promis au total, contre 73 622 019 euros l’an dernier.



• Les huitièmes de finale se poursuivent aujourd’hui avec, notamment, le rendez-vous des Bleus face à la Pologne de Robert Lewandowski. Coup d’envoi à 16 heures. Dans l'autre match prévu aujourd'hui, le Sénégal affrontera l'Angleterre à 20 heures.



• Les représentants des 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), conduits par Ryad, et leurs dix alliés emmenés par Moscou, se retrouvent aujourd'hui à la mi-journée. Demain, un embargo sur les importations de pétrole russe et un plafonnement à 60 dollars doivent entrer en vigueur.