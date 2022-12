Coupe du monde 2022 : Olivier Giroud dépasse Thierry Henry et devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France

L'attaquant de 36 ans a inscrit, dimanche contre la Pologne, son 52e but en équipe de France.

Olivier Giroud continue à écrire sa légende en équipe de France. L'attaquant de l'AC Milan, âgé de 36 ans, est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, dimanche 4 décembre, en marquant face à la Pologne, en huitièmes de finale de la Coupe du monde, son 52e but en 116 sélections. Après avoir égalé le nombre de réalisations de Thierry Henry (51 buts, 123 sélections), mardi face à l'Australie (4-1), Olivier Giroud est donc l'unique détenteur de ce record, qu'il pourrait encore améliorer au Qatar.

Il faut remonter à plus de dix ans, au 29 février 2012, pour voir le premier but d'Olivier Giroud sous le maillot bleu. Lors d'un match amical en Allemagne, l'attaquant, qui honore alors sa troisième sélection, est le premier buteur de la rencontre (2-1). L'avant-centre a ensuite multiplié les buts en équipe de France, même s'il n'avait pas connu une grande réussite en Coupe du monde.

Troisième Coupe du monde

Un seul but en 2014 contre la Suisse, lors de la victoire 5-2 en phase de groupes, aucune réalisation en 2018, il a finalement fallu attendre 2022 et la Coupe du monde au Qatar pour le voir briller dans un Mondial. Olivier Giroud est actuellement en tête, à égalité, du classement des buteurs de la compétition, après son doublé contre l'Australie et cette nouvelle réalisation contre les Polonais.