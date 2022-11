DIRECT. France-Danemark : les Bleus passent le test danois dès 17 heures, avec un billet pour les 8es de finale en ligne de mire

Ce qu'il faut savoir

Sept ans que ça dure. Après une entrée en matière réussie contre l'Australie (4-1) mardi soir, l'équipe de France retrouve le Danemark, samedi 26 novembre à 17 heures, au Stade 974 de Doha. Les Bleus n'ont plus battu les demi-finalistes du dernier Euro depuis octobre 2015 et restent même sur deux défaites très récentes, début juin (2-1) et fin septembre (2-0) en Ligue des nations.

Kylian Mbappé et ses coéquipiers passent donc un premier vrai test dans ce Mondial contre leur plus redoutable adversaire du groupe D. S'ils parviennent à briser leur mauvaise série et à s'imposer, ils décrocheront leur billet pour les 8es de finale de la compétition, avant même leur troisième match de poule. En face, les Danois jouent, eux, une partie de leur avenir au Qatar après leur match nul contre la Tunisie (0-0). Suivez notre direct.

La défense française largement remaniée. Raphaël Varane, convalescent ces dernières semaines et remplaçant contre l'Australie, va retrouver sa place en défense centrale. Il sera aligné au côté de Dayot Upamecano, préféré à Ibrahima Konaté. Au poste de latéral droit, c'est Jules Koundé qui débutera en lieu et place d'un Benjamin Pavard peu convaincant lors de ses dernières apparitions en sélection. A gauche, Théo Hernandez, brillant mardi soir, sera bien sûr titulaire après la grave blessure de son frère Lucas. Au milieu (Tchouameni, Rabiot, Griezmann) et en attaque (Dembélé, Mbappé, Giroud), on prend les mêmes et on recommence.

Giroud, seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus ? Auteur d'un doublé face à l'Australie, Olivier Giroud a égalé le record de buts en sélection de Thierry Henry (51). L'avant-centre des Bleus et de l'AC Milan peut donc devenir seul recordman du nombre de buts en équipe de France s'il trouve à nouveau le chemin des filets contre le Danemark.

Le Danemark, un pays qui s'engage. Si les Bleus se montrent plus que discrets sur la question des droits humains et des polémiques autour du Mondial au Qatar, les Danois ont, eux, multiplié les actions et les critiques ces dernières semaines. Les Rouges et Blancs pourraient même arborer un maillot noir en signe de contestation samedi après-midi.

L'Australie peut encore y croire. Les Socceroos ont battu la Tunisie (1-0) à la mi-journée dans l'autre rencontre du groupe D. Ils joueront quoi qu'il arrive leur qualification pour les 8es de finale face aux Danois lors du troisième match de poule.