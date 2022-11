Coupe du monde 2022 : victime d'une rupture du ligament croisé, Lucas Hernandez est forfait jusqu'à la fin du tournoi

Blessé au genou droit contre l'Australie, mardi soir, Lucas Hernandez avait quitté la pelouse à la 13e minute.

Le point noir d'une soirée presque parfaite. Sorti sur blessure à la 13e minute de jeu juste après l'ouverture du score australienne, Lucas Hernandez souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit a annoncé, dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 novembre, l'équipe de France via son compte twitter.

L'arrière gauche des Bleus est donc forfait pour la suite de la Coupe du monde 2022 et devrait rester éloigné des terrains pendant de longs mois. Comme lors de la victoire tricolore contre l'Australie mardi soir, c'est son frère Theo qui devrait désormais occuper le couloir gauche de la défense tricolore.

"Comme l'ensemble du groupe, joueurs et staff, je suis extrêmement peiné pour Lucas. Nous perdons un élément important. Lucas est un guerrier et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va tout mettre en œuvre pour revenir au premier plan. Je le connais, bien : le courage, il l'aura, c'est certain.", a indiqué le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.