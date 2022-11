DIRECT. Coupe du monde 2022 : la Tunisie au bord de l'élimination après sa défaite contre l'Australie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL2022

: Voici un point à la mi-journée sur les grands titres de l'actualité :





Une personne est morte dans un incendie qui s'est déclaré dans la nuit, à Nice (Alpes-Maritimes), boulevard Comte de Falicon, rapporte France Bleu Azur samedi matin. Quatre autres personnes sont blessées, dont l'une a été hospitalisée en état d'urgence absolue.



Un glissement de terrain est survenu en Italie, sur l'île d'Ischia, en face de Naples, rapporte la presse et les agences italiennes, qui parlent de 13 personnes disparues. Le bilan n'a pas encore été confirmé par les autorités.



• "Plus de 6 millions" de foyers ukrainiens affectés par des coupures d'électricité, a annoncé hier soir Volodymyr Zelensky. Dans un message publié sur Telegram, le président ukrainien a dressé un parallèle entre cette stratégie de l'armée russe et l'Holodomor, la grande famine organisée par Staline en Ukraine, et dont les Ukrainiens commémorent aujourd'hui le 90e anniversaire. Suivez notre direct.





Les Bleus pourraient se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de victoire face au Danemark, à 17 heures. En attendant la rencontre, à 17 heures, notre journaliste s'est penché sur la manière dont le Danemark s'est impliqué pour la défense des droits de l'homme au Qatar.

: Le boycott de la Coupe du monde est un choix personnel, mais la question divise la société. Vous regardez la Coupe du monde 2022 ou vous la boycottez et cela provoque des tensions avec vos proches ? Racontez-nous.

: La plateforme officielle de streaming diffusant les matchs de la Coupe du monde de football, TOD TV - détenue par le groupe qatarien beIN -, est partiellement inaccessible en Arabie saoudite, "pour des raisons qui échappent à notre contrôle", a fait savoir le groupe dans un message envoyé à ses partenaires et abonnés. Pour rappel, la plateforme avait déjà été bloquée en Arabie saoudite pendant plusieurs années en raison d'une crise diplomatique dans le Golfe, avant de redevenir accessible en octobre 2021.

: "On ne connaît pas les paroles de votre hymne, mais on essaie de faire semblant. Au pire, il y a Google pour les paroles."



Et n'allez pas croire que ne pas parler français empêche de chanter la Marseillaise comme si votre vie en dépendait. Pour ces supporters indiens, leur plus belle histoire d'amour, c'est nous.

: "Quand vous jouez le soir, c'est la nuit pour nous. Tant pis. Je mets mon réveil, et je trouve tout le temps des sites de streaming pour les regarder."

Certains ont claqué 3 000 euros pour suivre les Bleus pour ce Mondial, et se fadent trois allers-retours entre le Kerala et le Qatar pour l'amour d'une équipe qui n'est pas celle de leur pays. Vous dites encore "faux supporter", maintenant ?



: On les a traités de faux supporters. Mais quand le fan club des Bleus du Kerala, Etat situé dans le sud de l'Inde, débarque sur le parvis d'un stade, son amour est sincère, même s'il ne s'exprime pas dans la langue de Molière. Avec Raphaël Godet, nous les avons suivis avant France-Australie. Reportage. (PIERRE GODON / FRANCEINFO)

: L'Australie a ouvert le score face à la Tunisie, avec un but de Mitchell Duke, lors de ce match du groupe D, à la Coupe du monde de football.

: L'Australie affronte la Tunisie à 11 heures, dans le groupe D, à la Coupe du monde de football. Suivez la rencontre en direct.

: Voici un premier point sur les grands titres de l'actualité ce matin :



Une personne est morte dans un incendie qui s'est déclaré dans la nuit, à Nice (Alpes-Maritimes), boulevard Comte de Falicon, rapporte France Bleu Azur samedi matin. Quatre autres personnes sont blessées, dont l'une a été hospitalisée en état d'urgence absolue.



• Et de six ! La Première ministre Elisabeth Borne a déclenché pour la sixième fois hier soir l'article 49.3 pour faire adopter la 4e partie du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.



• "Plus de 6 millions" de foyers ukrainiens affectés par des coupures d'électricité, a annoncé hier soir Volodymyr Zelensky. Ces coupures "se poursuivent dans la plupart des régions et à Kiev", a expliqué le président ukrainien. Suivez notre direct.



Les Bleus pourraient se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de victoire face au Danemark, à 17 heures. En attendant la rencontre, à 17 heures, notre journaliste s'est penché sur la manière dont le Danemark s'est impliqué pour la défense des droits de l'homme au Qatar.