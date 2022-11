DIRECT. Tunisie-Australie : les Socceroos ouvrent le score face aux Aigles de Carthage... Suivez le match de la Coupe du monde 2022

Les Tunisiens affrontent les Australiens, samedi (11 heures), dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules.

Malheur au perdant. Entre la Tunisie et l'Australie, les outsiders du groupe D, la confrontation s'annonce aussi âpre qu'indécise, samedi 26 novembre, à l'occasion de la deuxième journée de la Coupe du monde 2022. Les Australiens, largement battus par les Bleus mardi dernier, n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent garder encore une chance de qualification pour les huitièmes de finale. Cela passera par une solide prestation face à des Tunisiens combattifs et qui ont réussi à arracher le match nul contre le Danemark lors de la première journée. D'autant plus que les Aigles de Carthage, en cas de victoire, pourraient prendre une sérieuse option avant d'affronter les Bleus le 30 novembre. Suivez le match en direct (11 heures).