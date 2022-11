DIRECT. Coupe du monde 2022 : la Serbie renverse la vapeur en deux minutes contre le Cameroun

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL2022

: Le match entre le Cameroun et la Serbie vient de débuter, et malheur au vaincu ! Battus par le Brésil et la Suisse lors de leur entrée en lice, Serbes et Camerounais doivent s'imposer pour entretenir la flamme d'une qualification en huitièmes de finale. Suivez notre direct avec franceinfo sport.









(ISSOUF SANOGO / AFP)



: A 9 heures, voici les principaux titres de l'actualité :



La Bourse de Hong Kong perd plus de 3% à l'ouverture après des manifestations en Chine. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues hier dans plusieurs villes chinoises pour protester contre les confinements à outrance, une rare démonstration d'hostilité envers le régime et sa politique draconienne de "zéro Covid" pratiquée depuis près de trois ans.



#La région Ile-de-France envisage de passer le ticket de métro de 1,90 euro à 2,30 euros l'unité et le pass Navigo de 75 à 90 euros mensuels.





#POLITIQUE L'Assemblée nationale commence ce matin l'examen d'une proposition de loi sensible sur l'anti-squat, qui pourrait être adoptée avec les voix des députés LR et RN. Porté par la majorité, le texte propose de tripler les sanctions encourues par les squatteurs jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.



Les groupes G et H bouclent les deuxièmes matchs de la phase de poules aujourd'hui. La Serbie et le Cameroun ouvrent la journée (à 11 heures) alors que les deux gros temps forts auront lieu en fin d'après-midi puis en début de soirée : Brésil-Suisse (17 heures), suivi de Portugal-Uruguay (20 heures).

: Youri Djorkaeff n'en veut "pas du tout" à Kylian Mbappé de l'avoir sorti du top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. "Je fais toujours partie du top 20", s'amuse-t-il sur franceinfo. L'ancien milieu offensif des Bleus salue même les "performances extraordinaires" de l'attaquant du PSG, auteur de trois buts en deux matchs depuis le début de la Coupe du monde.

: Le hic, c'est que ledit tunnel n'est absolument pas hermétique. Percé de nombreuses ouvertures, il tient littéralement de la passoire thermique. "Le Qatar communique beaucoup sur ses innovations technologiques qui permettent une clim' moins gourmande en énergie. Mais si ça sert à chauffer encore plus l'air extérieur, le résultat est complètement inverse", se désole le chercheur Vincent Viguié.

: Sur le papier, cette infrastructure, destinée à donner le goût de l'effort aux Qatariens, a de la gueule. Quand il fait 50°C à l'extérieur, l'air y est stabilisé à 26°C. "C'est le seul endroit pour faire de l'exercice dehors", raconte Austin, un joggeur anglais rencontré sur place. "Même après 21 heures, c'est insupportable dehors".

: Le Qatar n'est pas encore un pays de foot, mais c'est à coup sûr un pays de clim'. La preuve, avec l'ami Raphaël Godet, on a chaussé nos baskets et on a testé la plus longue piste de running climatisée au monde (en extérieur, bien sûr). Reportage.









(RAPHAEL GODET / FRANCEINFO)



: "J'aime bien regarder les matchs, même si j'ai un peu honte, alors j'évite d'en parler."



Françoise s'était promis de boycotter la Coupe du monde, mais elle a finalement craqué. "Mon entourage est vent debout, et on me dit que c'est bien beau d'avoir des bonnes paroles mais qu'il faut passer aux actes. J'ai toujours droit à mon petit chambrage", confesse cette Limougeaude de 76 ans.

: Le Mondial, boycotté par certains en raison des nombreuses aberrations qui entourent la compétition, se déroule dans un contexte parfois tendu. Entre amis ou en famille, le sujet divise. Témoignages.









(VALENTINE CHAPUIS / AFP)



: Faisons un dernier point sur l'actualité :



Des centaines de personnes sont descendues dans les rues aujourd'hui à Pékin, Shanghai, Wuhan et dans d'autres villes de Chine pour protester contre les confinements à outrance, une rare démonstration d'hostilité envers le régime et sa politique draconienne "zéro Covid", pratiquée depuis près de trois ans.



Le gouvernement italien a proclamé l'état d'urgence pour l'île d'Ischia, en face de Naples, touchée hier par un grand glissement de terrain provoqué par de fortes pluies. Le bilan s'est alourdi à sept morts.



Avec 72 809 personnes derrière les barreaux, le nombre de détenus en France s'établit à un niveau record en novembre, au-delà de celui enregistré juste avant le confinement, mi-mars 2020. Le "fol espoir" de résorber définitivement le surpeuplement structurel des prisons, comme l'avait enjoint la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à la France en janvier 2020, s'envole donc.



Au bord de la rupture, l'Allemagne est encore "en vie", après son match nul contre l'Espagne (1-1), qui devra aussi patienter pour rejoindre les huitièmes de finale du Mondial 2022. En tête du groupe E, l'Espagne reste en ballotage très favorable et devra éviter le faux-pas contre le Japon jeudi. Au même moment, l'Allemagne devra battre le Costa Rica et espérer que les Nippons ne brillent pas trop.





: Il est l'heure pour moi de vous laisser en compagnie de Juliette Campion pour la fin. Merci et bonne soirée à tous, et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce match, je vous invite à lire l'article de notre envoyé spécial Andréa La Perna.

: Fin du match ! Pas de vainqueur dans ce choc de la phase de groupes. L'Espagne fait la mauvaise opération, et peut encore être éliminée. L'Allemagne reste en vie et peut encore espérer voir les huitièmes de finale. Espagne 1-1 Allemagne.

: L'Allemagne égalise ! Niclas Füllkrug a adressé une lourde frappe dans la surface pour redonner l'espoir à son équipe. Espagne 1-1 Allemagne (83e).

: Pas beau le jeu des espagnols qui restent derrière, font tourner. Triste jeu!

: On s'approche de la fin du match et la Roja gère pour l'instant son avance malgré quelques alertes sur le but d'Unai Simon. Comme prévu, c'est très difficile de leur prendre le ballon quand ils mènent au score. Espagne 1-0 Allemagne (76e).

: Bonsoir @Currywurst love, aussi surprenant que cela puisse être, l'Allemagne ne serait pas éliminée ce soir malgré deux défaites. Pour se qualifier, il lui faudrait battre le Costa Rica en espérant une défaite du Japon face à l'Espagne, tout en ayant une meilleure différence de buts que les Nippons (-2 contre 0 pour le Japon actuellement).

: Bonsoir Théo, avec une défaite l'Allemagne est-elle éliminée ?

: Peut-être que vous le découvrez ce soir, mais le jeune Gavi, qui vient de sorti remplacé par Koke, est déjà parmi les meilleurs joueurs de cette sélection espagnole, à seulement 18 ans. Il a gagné tous ses duels en première mi-temps. L'Espagne a perdu Xavi et Iniesta, mais elle a peut-être déjà leurs successeurs avec Pedri et Gavi. Espagne 1-0 Allemagne (66e).

: Bonsoir @Dijon sexy, oui l'Allemagne fait partie des pays présents à la Coupe du monde où le boycott est le plus suivi, notamment au niveau des audiences. Les joueurs allemands eux-mêmes sont parmi les plus visibles à prendre position publiquement. Vous pouvez retrouver plus d'infos ici.

: Bonsoir Théo, le boycott est-il suivi en Allemagne ?

: BUT DE L'ESPAGNE !! Sur un centre au premier poteau, Alvaro Morata, qui venait d'entrer en jeu, vient dévier la balle et trompe Manuel Neuer ! Espagne 1-0 Allemagne (61e).









: Premier changement avec la sortie de Ferran Torres, qui avait inscrit un doublé face au Costa Rica. Espagne 0-0 Allemagne (53e).

: C'est reparti pour la deuxième période ! Aucun changement n'est à signaler. Espagne 0-0 Allemagne (46e).

: Au départ l’Espagne était favorite et de loin, après la première mi-temps tout est possible

: Bonsoir @'ily, vous faites bien d'en parler car je pense que beaucoup se posent la question. Vous pouvez trouver la réponse ici. En gros, ce qu'il faut retenir : c'est le terme "qatarien" qui est le plus approprié, "qatari" étant le gentilé utilisé en anglais.

: Bonsoir. on dit ' qatari' ' ou' qatarien''?

: Qu'avez-vous pensé de cette première mi-temps de votre côté ? On attendait mieux mais la fin de première période nous laisse envisager des buts dans le second acte.

: 15 - Sergio Busquets will make his 15th appearance at the World Cup - Only Sergio Ramos (17) has made more appearances at the tournament for Spain 🇪🇸 among all outfield players (Xavi Hernández also 15). Icon. https://t.co/ZgNRN1yWrj

: Si vous ne connaissez plus trop les joueurs de l'Espagne, c'est compréhensible tant la sélection s'est rajeunie. Il ne reste d'ailleurs qu'un seul rescapé du titre mondial de 2010 : c'est Sergio Busquets, qui à 34 ans, dispute ce soir son 15e match de Coupe du monde.

: C'est la mi-temps entre l'Espagne et l'Allemagne ! Toujours pas de but entre les deux poids lourds du football mondial. Les Espagnols ont trouvé la barre, les Allemands ont un but refusé. Espagne 0-0 Allemagne (45e).







: But refusé pour l'Allemagne ! Contre le cours du jeu, les Allemands pensaient avoir ouvert le score sur une tête d'Antonio Rüdiger, mais le défenseur du Real Madrid est finalement hors-jeu d'un rien. Espagne 0-0 Allemagne (40e).







: Bonsoir @Zoubida, non malheureusement aucun lien avec mon homonyme. J'aurais cependant bien aimé avoir son niveau lorsque je pratiquais le tennis plus jeune :)

: Bonsoir Theo, un lien de parenté avec le tennisman Marc Gicquel ?

: Encore une occasion pour l'Espagne ! Seul au point de penalty, Ferran Torres rate totalement sa reprise. Pour rappel, il avait inscrit un triplé lors du 6-0 infligé en 2020 par la Roja. Ca se rapproche pour les Espagnols... Espagne 0-0 Allemagne (32e).







: On arrive à la demi-heure de jeu, et la partie ne s'emballe pas vraiment malgré le pedigree des deux équipes... Qu'est-ce qui manque selon vous pour emballer ce choc ? Espagne 0-0 Allemagne (29e)

: Bonsoir bien sûr nous en avons parlé lorsque les Allemands ont fait le geste du bâillon avant leur premier match. Vous pouvez le retrouver juste ici.

: À propos l'Allemagne actuelle et celle passée, ça a pu m'échapper sur vos lignes que j'aime bien : avez-vous montré le geste main sur la bouche de son équipe ? Et la comparaison Mondial2022/JO Berlin1936 ?

: C'est au tour de Jordi Alba d'inquiéter Manuel Neuer ! Le latéral prend sa chance de loin mais sa frappe frôle le cadre du portier allemand. Espagne 0-0 Allemagne (20e).

: Sans surprise, les Espagnols mettent le pied sur le ballon en ce début de match. Le tiki-taka marche à plein régime malgré un beau contre allemand. Espagne 0-0 Allemagne (13e).

: Les Espagnols trouvent déjà la barre ! Dani Olmo adresse une lourde frappe que Manuel Neuer repousse sur sa transversale. Espagne 0-0 Allemagne (7e).

: Si tout le monde est aussi pessimiste pour l'Allemagne, c'est aussi parce qu'elle n'a plus battu l'Espagne depuis 2014, et reste sur une défaite 6-0 en Ligue des Nations en 2020. Espagne 0-0 Allemagne (6e).

: Le coup d'envoi est donné au stade Al Khor ! Les Espagnols ont lancé la partie.

: Espagne 5 - 1 Allemagne !

: Niveau pronos, on est (logiquement) pessimistes pour les Allemands. Seul notre envoyé spécial Andréa, Simon et Fabien voient une victoire allemande. Tous les autres voient les Espagnols gagner et se qualifier. Un score ressort : 2-1. Pour ma part, je vois un 3-1 Espagne.

: Côté espagnol, un seul changement (Azpilicueta pour Carvajal), pas très surprenant au vu de la rouste infligée au Costa Rica au match précédent (7-0).

: 🇪🇸🇩🇪 Unsere Start-1️⃣1️⃣!#ESPGER #GER #WM2022 https://t.co/rKEcqgG4oc





: Voici la composition de l'Allemagne pour ce match, avec deux changements par rapport à l'équipe qui avait subi une défaite surprise face au Japon lors du premier match.

: Bonsoir à tous, je rejoins Juliette pour vivre ensemble le premier choc de cette Coupe du Monde 2022 entre l'Espagne et l'Allemagne, coup d'envoi à 20h. Quel est votre pronostic pour cette affiche ?

: Le joueur du Bayern Munich Alphonso Davies a inscrit après seulement deux minutes de jeu le premier but canadien de l'histoire en Coupe du monde masculine. Dans ce groupe F, la Croatie (1re, 4 pts), le Maroc (2e, 4 pts) et la Belgique (3e, 3 pts) joueront leur qualification jeudi prochain (16h) lors de la dernière journée qui proposera les affiches Croatie-Belgique et Canada-Maroc.

: OH YES! ⚽️ #CROCAN #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Family ❤️‍🔥 #Vatreni https://t.co/UIAHMfmyF7



: La Croatie élimine le Canada (4-1) au terme d'un match haletant et prend par la même occasion la tête du groupe F.



(Anne-Christine POUJOULAT / AFP)