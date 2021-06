Tour de France : la spectatrice soupçonnée d'avoir provoqué la chute de coureurs interpellée

La spectatrice soupçonnée d'avoir provoqué la chute de très nombreux cyclistes du Tour de France avec sa pancarte samedi 26 juin en Bretagne a été interpellée, a appris France Bleu Breizh Izel mercredi 30 juin, confirmant une information de RTL.

Les enquêteurs ont effectué plusieurs dizaines d'auditions depuis samedi. Selon les informations de France Bleu Breizh Izel, des témoignages solides ont permis de remonter jusqu'à elle. Selon une source proche du dossier, elle habite dans le département du Finistère.

Une enquête avait été ouverte

Samedi 26 juin, lors de la première étape du Tour entre Brest et Landerneau, une spectatrice qui agitait une pancarte en tournant le dos au sens de la course a été percutée par le peloton et a provoqué la chute de nombreux coureurs à 45 kilomètres de l'arrivée. Une enquête a été ouverte pour "blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence".

Oh l'énorme chute dans le peloton !



Une banderole fait tomber Tony Martin et derrière, c'est l'effet domino ! Des dizaines de coureurs se retrouvent au sol ! #TDF2021



▶ Suivez le Tour de France en direct : https://t.co/ulj9JGnQBb pic.twitter.com/pdNtzJC5sd — France tv sport (@francetvsport) June 26, 2021

Les coureurs du Tour de France ont manifesté mardi leur mécontentement face à la multiplication des chutes, en mettant pied à terre pendant une minute, 500 mètres après le départ de la 4e étape entre Redon et Fougères.