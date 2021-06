Tour de France 2021 : chute massive dans le peloton à cause d’une pancarte tenue par une spectatrice

Les spectateurs sont de retour sur les routes du Tour de France 2021 et avec eux, certains comportements irresponsables. Tony Martin (Jumbo-Visma) a chuté en tête de peloton à cause d’une spectatrice, dos au peloton, brandissant une pancarte un peu trop près des coureurs. Derrière, ce fut l’effet domino : une bonne partie du peloton est tombée, et la majorité a dû s'arrêter. Jasha Sütterlin (Team DSM) a abandonné.