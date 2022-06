Tour de France 2022 : Thibaut Pinot prendra bien le départ de la Grande Boucle, malgré un récent test Covid-19 positif

C'est un ouf de soulagement pour les inconditionnels de Thibaut Pinot. Absent du Tour de France l'an passé, le coureur de la Groupama-FDJ aurait bien pu manquer la Grande Boucle cette année. Comme de nombreux membres du peloton, il a contracté le Covid-19 après le Tour de Suisse, achevé le 21 juin. Mais "Tibopino" est bien apte à prendre le départ du Tour, a assuré sa formation, mercredi 29 juin.

Thibaut Pinot et Stefan Küng sont désormais aptes à prendre le départ du Tour de France. Ils avaient été testés positifs à la Covid-19 juste après le Tour de Suisse. pic.twitter.com/AJbqRi48Yd — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 29, 2022

Son coéquipier Stefan Küng, spécialiste du contre-la-montre, est dans le même cas de figure. Les deux coureurs avaient été annoncés dans l'effectif de la Groupama-FDJ le 22 juin, alors que leur test positif n'avait pas encore été dévoilé. Pinot et Küng seront accompagnés par David Gaudu, Valentin Madouas, Olivier Le Gac, Michael Storer, Kevin Geniets et Antoine Duchesne.

Positif en Suisse, Marc Hirschi a été rappelé par UAE

Le Covid-19 constitue un casse-tête pour les directeurs sportifs à deux jours du départ. Exclu lui aussi du Tour de Suisse à cause du Covid-19, Marc Hirschi a été rappelé par UAE Team-Emirates, l'équipe de Pogacar... après le test positif de son coéquipier Matto Trentin, initialement sélectionné.

Dans ce contexte, l'Union cycliste internationale a publié, mardi, une nouvelle version du protocole sanitaire applicable aux trois grandes épreuves de son calendrier (Giro, Tour de France et Vuelta), laissant la possibilité de maintenir en course des coureurs positifs au Covid-19. La décision appartiendra à trois médecins. De leur côté, les équipes n'auront plus à se retirer si deux de leurs coureurs ont contracté le coronavirus en moins de sept jours.