Tour de France 2021 : Mûr-de-Bretagne, premier test pour les favoris, les expérimentés Martin et Valverde... La 2e étape en questions

Pour la quatrième fois en dix ans, le Tour de France va passer par Mûr-de-Bretagne, terme de la deuxième étape, dimanche 27 juin. Ce tracé accidenté convient à l'indéboulonnable trio composé de Julian Alaphilippe (premier maillot jaune), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) et Wout van Aert (Jumbo-Visma). Mais des coureurs comme Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) et les vieux briscards Dan Martin (Israel Start-Up Nation) ou Alejandro Valverde (Movistar Team) auront leur mot à dire. On vous explique pourquoi.

Quel profil pour cette deuxième étape ?

Au lendemain de l'arrivée à Landerneau, les organisateurs ont concocté une nouvelle étape accidentée sur les routes bretonnes. Après un départ à Perros-Guirec, le peloton roulera cette fois-ci dans les Côtes-d’Armor en longeant d’abord la côte Atlantique et son paysage unique à la Bretagne. La première partie d’étape présentera quatre côtes de 4e catégorie sans réelle difficulté.

Le profil de la 2e étape du Tour de France 2021. (ASO)

Puis, les coureurs rallieront une destination désormais bien connue du Tour de France : la côte de Mûr-de-Bretagne (2 km à 6,9%, dont des passages à 12%). Arrivée d'étape en 2011, 2015 et 2018, l'ascension sera parcourue deux fois dimanche, avec un premier passage à 17 kilomètres de l'arrivée. Un final délicat pour ceux qui ont souffert dans leur chair après les chutes de la première étape.

Quels coureurs à suivre : Dan Martin et Alejandro Valverde à l'expérience ?

Comme la veille, les principaux puncheurs seront au rendez-vous pour inscrire une arrivée de renom à leur palmarès. Si Julian Alaphilippe va conserver sa pancarte de favori, surtout après son numéro de samedi, il ne faut pas oublier les vieux loups de mer Dan Martin et Alejandro Valverde, spécialistes de ces arrivées en côte raide.

Vainqueur en titre à Mûr-de-Bretagne sur le Tour de France en 2018 et deuxième en 2015, Martin (Israel Start-Up Nation) va tenter de faire le doublé dimanche dans une arrivée qu’il avait survolée de sa classe il y a trois ans. L'Irlandais devra surveiller un autre vétéran du peloton : Alejandro Valverde (Movistar). À 41 ans, l'Espagnol sait qu’il s'agit sûrement de sa dernière chance d'ajouter la montée bretonne à son palmarès déjà bien rempli.

Vainqueur à cinq reprises de la Flèche Wallonne au sommet du Mur de Huy (1,3 km à 9,6%), Valverde est habitué à ce type d’arrivée et pourrait jouer de son expérience pour contrarier le trio Alaphilippe-Van der Poel-Van Aert.

Mûr-de-Bretagne, un premier test pour les favoris ?

Si les puncheurs joueront la gagne et le maillot jaune, les favoris ne devront cependant pas prendre cette arrivée à la légère, sous peine de perdre de précieuses secondes. Lors des précédentes éditions, plusieurs candidats au maillot jaune avaient rejoint le sommet avec un peu de retard sur leurs concurrents.

En 2018, Christophe Froome avait lâché cinq secondes sur Geraint Thomas, son coéquipier et futur vainqueur à Paris. Vincenzo Nibali avait perdu dix secondes en 2015 et Andy Schleck en avait concédé huit en 2011 sur le vainqueur Cadel Evans, futur maillot jaune.

En 2011, la première arrivée au sommet du Mûr-de Bretagne avait offert un duel spectaculaire entre Alberto Contador (à gauche) et Cadel Evans (à droite), vainqueur de l'étape sur le fil puis du Tour. (NATHALIE MAGNIEZ / AFP)

Alors même si les écarts seront sans doute faibles, les cadors sont prévenus : on ne perd pas un Tour à Mûr-de-Bretagne mais on peut y céder du terrain et laisser entrevoir ses faiblesses.

Qu'en pense Valentin Madouas ?

Le coureur de l'équipe Groupama-FDJ estime que "le début d’étape sera plat, sans difficultés, plutôt calme avec cette fois des routes plutôt correctes. Tout va se jouer dans la montée du Mûr, avec un écrémage lors du premier passage puis la bataille finale dans la seconde montée. Ce sera une vraie course de côte, avec encore une arrivée pour puncheurs. Ça va ressembler à l’étape d’hier."

Quels horaires ?

12h58 : Début de la retransmission sur France 3 et france.tv

13h10 : Départ fictif

13h20 : Départ réel

17h42 : Arrivée prévue à Mûr-de-Bretagne Guerlédan (3e cat.)