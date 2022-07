DIRECT. Tour de France : Tadej Pogacar va-t-il enfin faire vaciller Jonas Vingegaard en montagne ? Suivez la 18e étape entre Lourdes et Hautacam

Ce qu'il faut savoir

Les occasions pour bousculer le classement général du Tour de France vont commencer à se raréfier, à quatre jours de l'arrivée à Paris. Avant le contre-la-montre de samedi, place à la dernière étape pyrénéenne entre Lourdes et Hautacam, jeudi 21 juillet, avec deux cols hors catégorie, et le méconnu col de Spandelles, classé en première catégorie, qui pourraient permettre aux grimpeurs de grappiller de précieuses secondes avant l'exercice chronométré.

Un dernier duel au sommet. Jonas Vingegaard, le maillot jaune danois, et Tadej Pogacar, son dauphin slovène, ont démontré qu'ils étaient les plus forts en montagne, et de très loin. L'enjeu de cette 18e étape va être, pour le double vainqueur en titre de la Grande Boucle, de combler tout ou partie de son retard de plus de deux minutes. Un débours qu'il aura du mal à rattraper sur le seul contre-la-montre de samedi.

La bataille pour la 3e place. Le Gallois Geraint Thomas, qui occupe confortablement la troisième marche du podium au matin de cette 18e étape, pointe à près de 5 minutes de Jonas Vingegaard. Ses principaux challengers (Nairo Quintana, David Gaudu, Romain Bardet) sont, eux, relégués à 8 ou 9 minutes du maillot jaune danois. Pour ces derniers, au profil de grimpeur plus que de rouleur, cette étape pyrénéenne est la dernière chance d'attaquer le vainqueur du Tour 2018 pour lui reprendre plusieurs minutes.

Enfin une victoire d'étape tricolore ? On attend toujours la première victoire d'étape française sur cette Grande Boucle. S'ils finissent bredouilles, les coureurs français rééditeront les tristes éditions de 1926 et de 1999. En cas d'échec jeudi soir, le terrain des trois dernières étapes n'est clairement pas favorable pour qu'un Tricolore lève les bras.