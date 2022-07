Tour de France 2022 : de l'Aubisque à Hautacam, une dernière occasion pour Pogacar de renverser le général… La 18e étape en questions

Entre Lourdes et Hautacam, jeudi, le peloton de la Grande Boucle aura un gros programme avec trois cols très exigeants des Pyrénées.

Il va y avoir du lourd au départ de Lourdes. Dans une 18e étape majoritairement dans les Hautes-Pyrénées avec un passage dans les Pyrénées-Atlantiques, les coureurs disputeront, jeudi, ce qui semble être l'étape reine de ce Tour de France. Entre Lourdes et Hautacam (143,2 km), les coureurs passeront par les cols d'Aubisque, de Spandelles et auront enfin la montée finale vers la commune de Beaucens.

Quel est le profil de l'étape ?

Soixante kilomètres pour se mettre dans le bain, puis, place à la montagne et pas n'importe laquelle. Après le sprint intermédiaire de Laruns, le peloton entamera, à Eaux-Bonnes, l'ascension du Col d'Aubisque (16,4 km à 7,1%). Après une première petite phase de descente, la course remontera quelques hectomètres par le col du Soulor avant de redescendre vers la vallée.

Le profil de la 18e étape du Tour de France entre Lourdes et Hautacam, le 21 juillet 2022. (ASO)

Viendra ensuite le méconnu mais néanmoins exigeant col de Spandelles (10,3 km à 8,3%) qui devrait en surprendre plus d'un. Suivra une nouvelle descente d'environ 15 kilomètres avant de se projeter vers les contreforts du terrible et mythique Hautacam (13,6 km à 7,8%).

Pourquoi Hautacam pourrait bouleverser le classement général ?

L'enchaînement des trois cols suffit à lui-même pour répondre à cette question. Si les deux premiers, l'Aubisque et Spandelles, peuvent donner lieu à des attaques, Hautacam devrait selon toute vraisemblance être l'ultime théâtre d'un Tour de France déjà très animé. Ce seront de belles retrouvailles, d'ailleurs, entre la Grande Boucle et ce col mythique, qui n'a plus été escaladé depuis 2014 et la victoire de Vincenzo Nibali en son sommet.

Le profil de la montée vers Hautacam, qui sera gravie par les coureurs du Tour de France lors de la 18e étape, le 21 juillet 2022. (ASO)

En 2008, Fränk Schleck avait profité de cette ultime ascension pour revenir à une petite seconde de Cadel Evans au classement général après un véritable coup de force. En 1996, Bjarne Riis avait écrasé le record d'ascension en 34'40 pour assurer son maillot jaune et depuis, son temps n'a que rarement été frôlé. Les cartes sont entre les mains des favoris et du maillot jaune, Jonas Vingegaard, ainsi que son rival, le maillot blanc, Tadej Pogacar, pour batailler et tenter de s'offrir un record vieux de 36 ans.

Quels coureurs peuvent dompter au mieux les derniers cols pyrénéens ?

Les deux meilleurs grimpeurs de ce Tour de France et deux premiers au classement général ont sans doute la volonté de remporter cette étape dantesque sur le papier. Lever les bras serait, pour Vingegaard comme pour Pogacar, une belle ligne de plus sur leur palmarès. D'autant plus que le Slovène, s'il ne parvient pas à renverser son rival, aura sans doute à coeur d'aller glaner un quatrième succès, le deuxième consécutif, sur cette Grande Boucle.

Si toutefois, avec des formations réduites à cause des abandons, les équipes des deux leaders n'arrivent pas à contrôler les velléités des baroudeurs, des grimpeurs en profiteront pour s'extirper et lever les bras sur cette ultime étape de montagne. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) aura sans doute encore une fois des idées derrière la tête pour aller chercher ce succès qu'il convoite tant. Enfin, les coureurs placés au classement de la montagne, comme Simon Geschke (Cofidis), qui voit revenir dangereusement le maillot jaune, ainsi que Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), devraient tout faire pour se retrouver parmi les fuyards du jour et accumuler les points.

Quels sont les horaires ?

13h15 : début de la retransmission sur France 2 et france.tv

13h30 : départ fictif

13h40 : départ réel

17h25 : arrivée prévue à Peyragudes