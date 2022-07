Tour de France 2022 : Tadej Pogacar remporte la 17e étape à Peyragudes, le maillot jaune Jonas Vingegaard imperturbable

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), valeureux deuxième de ce Tour de France, a encore une fois tout tenté pour renverser son rival au maillot jaune, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), mercredi, sur la 17e étape du Tour de France. Le Slovène a finalement été le plus fort, au sprint, dans les pourcentages extrêmes de l'altiport de Peyragudes devant le Danois, toujours aussi tenace.

Dépourvu de son lieutenant Rafal Majka, mais parfaitement épaulé par un Brandon McNulty des grands jours, Pogacar a réussi à faire craquer une Jumbo-Visma qui paraissait plus forte. Mais il n'est pas parvenu à distancer l'homme en jaune, toujours accroché à sa roue arrière malgré de multiples attaques.

Tadej Pogacar, un champion au tempérament d'attaquant

Généralement, quand Tadej Pogacar dit, Tadej Pogacar fait. Le Slovène a tout tenté sur cette étape, avec son équipe, pour perturber Jonas Vingegaard. Annoncé plusieurs fois en interviews après les étapes, "Pogi" a appliqué ses propres consignes : tenter, attaquer. Dès la Hourquette d'Ancizan, par le biais d'un Mikkel Bjerg transcendé, il a épuisé petit à petit les coureurs de la Jumbo-Visma.

C'est dans Val Louron-Azet que l'équipe néerlandaise a vacillé face au travail impressionnant de Brandon McNulty. Le grimpeur américain a été l'ange-gardien de Tadej Pogacar et a réussi une première sur cette Grande Boucle : esseuler le maillot jaune. Au sommet de cette avant-dernière difficulté, le maillot blanc a même testé son rival en l'attaquant, encore suivi comme son ombre.

Dans l'ultime ascension, Pogacar n'a pas attaqué et a attendu le sprint – dans des pentes à 16% – pour disposer, en joueur, de Vingegaard. Les deux hommes forts de cette 109e édition du Tour de France ont, encore une fois, régalé sur les routes de la plus grande course cycliste du monde. Au niveau comptable, le coureur de la formation UAE compte désormais trois succès, mais le Danois, lui, maintient son avance à plus de deux minutes sur son meilleur ennemi avant l'ultime étape de montagne, jeudi, et le contre-la-montre, samedi.

Romain Bardet se rattrape avec la manière

Romain Bardet (Team DSM) réalise l'une des belles opérations du jour après sa déconvenue de la veille. A l'attaque dès le col d'Aspin, il a été repris par les cadors mais a résisté derrière pour gérer l'écart dans l'ascension vers Peyragudes. Il a longtemps été en compagnie de Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), mais a finalement dû laisser partir le Gallois, qui conforte sa troisième place au général. L'Auvergnat, lui, remonte à la sixième place (à 9'21).

David Gaudu (Groupama-FDJ) qui a, comme tous les favoris, perdu contact lors de l'ascension de Val Louron-Azet, a pour autant bien limité la casse. Le Breton s'est même rapproché de la quatrième place du classement général. En franchissant la ligne cinq secondes devant Nairo Quintana, il s'est rapproché à trois petites unités du Colombien (à 7'57).