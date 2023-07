Direct Tour de France 2023 : un Français va-t-il gagner pour le 14-Juillet ? Suivez avec nous la 13e étape entre Châtillon-sur-Chalaronne et le col du Grand Colombier

Warren Barguil en 2017, David Moncoutié en 2005, Richard Virenque en 2004, Laurent Jalabert en 1995 et 2001, Laurent Brochard en 1997... Comme eux, tous les coureurs français doivent rêver, vendredi 14 juillet, d'ajouter leur nom à la liste des vainqueurs tricolores le jour de la Fête nationale sur le Tour de France. Ils ont 137,8 kilomètres pour le faire et y croire, entre Châtillon-sur-Chalaronne (Ain) et le mythique col du Grand Colombier (Jura). Suivez avec nous la 13e étape dans notre direct.

Le col du Grand Colombier n'a plus de secrets pour les coureurs du Tour de France. Après 2012, 2016 et 2017, il a accueilli une arrivée de la Grande Boucle en 2020. Le Grand Colombier, l'un des cols les plus difficile de France, a également connu une arrivée du Tour de l'Avenir en 1980 et du Tour de l'Ain en 2011. Cette année-là, Thibaut Pinot y avait confirmé son statut de grand espoir en remportant l'étape.

Du plat puis du col. La portion Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier est une épreuve assez courte. Les 75 premiers kilomètres se joueront sur du plat. Deux cols seront ensuite à gravir, dont le dernier, le Grand Colombier, s'étend sur près de 18 kilomètres avec une pente à 7,1% de moyenne.

Pas de vainqueur français un 14-Juillet depuis six ans. Warren Barguil (Team Sunweb) s'était distingué le 14 juillet 2017, à l'issue de la 13e étape, entre Saint-Girons et Foix.