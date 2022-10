Route du Rhum : le défi de Philippe Poupon à la barre du "Pierre 1er" de Florence Arthaud

Impossible de le rater. Avec ses coques dorées qui luisent au soleil et ses trois lettres bleues – "FLO" –, l'ancien "Pierre 1er" de Florence Arthaud, sur lequel elle a écrit la légende de la Route du Rhum en 1990, n'a pas changé. Philippe Poupon, vainqueur en 1986 et grand ami de la navigatrice française disparue tragiquement en 2015, l'a refait comme à l'époque.

Avant de prendre le départ de la fameuse course transatlantique entre la cité corsaire et la Guadeloupe le 6 novembre, le trimaran jaune doré est amarré dans le port de Lorient, en Bretagne. "C'est Florence qui avait voulu cette couleur dorée. C'était même un astrologue qui lui avait dit : 'Florence, ton prochain bateau, il faudra qu'il soit doré !', raconte Philippe Poupon. Le bateau plaît, tout le monde le trouve très beau et moi aussi."

Ce trimaran avait pourtant disparu des radars. Il a fallu le retrouver, l'acheter 250 000 euros et le faire revenir en France : "Je ne savais pas du tout si le bateau existait encore ou où est-ce qu'il pouvait être ! On l'a trouvé. Il était en vente, basé aux Philippines. On a réussi à le ramener en France avec quelques péripéties sur le chemin... Le bateau était en état mais il avait de petites faiblesses électriques et mécaniques."

"Nous avons subi une attaque de pirates en entrant dans la mer Rouge. L'aventure qu'on peut avoir quand on part en mer !" Philippe Poupon, navigateur à franceinfo

Philippe Poupon a arrêté la compétition il y a deux décennies pour se consacrer à des expéditions en mer. Le projet de sa femme, l'actrice et réalisatrice Géraldine Danon, de faire un biopic sur Florence Arthaud, seule femme de l'histoire à avoir gagné une grande course à la voile, a bousculé ses plans. À 68 ans, Poupon, toujours coiffé d'une casquette, reprend la barre. "J'arrive encore à tourner un winch, assure-t-il. Je crois que je n'ai pas perdu la main et je passe la moitié de l'année sur l'eau. Ça devrait aller !"

La navigatrice Florence Arthaud remporte la Route du Rhum, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) le 18 mars 1990 (MARCEL MOCHET / AFP)

Philippe Poupon et la Route du Rhum, c'est aussi toute une histoire. Il était sur la ligne en 1978 pour la première édition. Il a remporté celle de 1986 et a fini deuxième en 1990, derrière son amie Florence Arthaud. "J'en ai fait quatre, j'en ai gagné une. C'est pas mal !" se félicite-t-il.

Le navigateur a maintenant une mission : ramener le bateau de l'autre côté de l'Atlantique, pour tourner les dernières scènes du film dont la sortie est prévue dans moins d'un an.