Tournoi de Rome : Djokovic facile pour son entrée en lice, Goffin sort Hurkacz, Pegula enchaîne... Ce qu'il faut retenir de la journée de mardi

Le troisième jour de compétition à Rome, mardi, a correspondu aux derniers matchs comptant pour le premier tour et aux premiers du deuxième.

(GIUSEPPE MAFFIA / NURPHOTO via AFP)

A deux petites semaines du début de Roland-Garros, les favoris terminent d'affûter leurs réglages. Novak Djokovic, tenant du titre à Paris et finaliste au Masters 1000 de Rome l'année passée, a fait son entrée en lice, mardi 10 mai, tout comme Jannik Sinner, Casper Ruud et Felix Auger-Aliassime. Dans le tableau féminin, Jessica Pegula et Ons Jabeur, les deux finalistes à Madrid la semaine dernière, démarrent également leur tournoi mardi.

Novak Djokovic sans pitié pour Aslan Karatsev

Ses premiers tournois sur terre avaient suscité quelques interrogations. Novak Djokovic monte en puissance au fil des semaines. Après s'être incliné au tie-break du troisième set en demi-finale du Masters 1000 de Madrid face à Carlos Alcaraz, le Serbe a validé sa victoire en deux petits sets face au Russe Aslan Karatsev (6-3, 6-2).

Bien loin des doutes après son élimination dès le premier tour de Monte-Carlo par Alejandro Davidovich Fokina, le numéro un mondial a montré un autre visage. Sur le chemin de Paris, pourquoi ne pas gagner Rome pour la sixième fois de sa carrière ? Il pourrait être opposé à Rafael Nadal en demi-finale puis à Alexander Zverev en finale pour une préparation de haut-niveau. Avant ça, "Nole" devra écarter son compatriote Laslo Djere ou le revenant Stanislas Wawrinka, qui s'affronteront mercredi.

David Goffin poursuit sa rédemption

Après une année 2021 très délicate (14 victoires pour 15 défaites) ponctuée par une blessure au genou, le Belge retrouve son éclat sur la terre battue depuis avril. Nouvelle victime : Hubert Hurkacz (12e mondiale) en deux jeux décisifs 7-6(8), 7-6 (2). Après sa victoire sur l'ATP 250 de Marrakech et son troisième tour à Madrid face à Rafael Nadal, où il est passé tout proche de l'exploit, Goffin se positionne comme un épouvantail pour les têtes de série qui pourraient l'affronter tôt à Paris.

Il retrouvera le jeune Américain Jenson Brooksby (21 ans, 38e à l'ATP), mercredi pour tenter d'enchaîner. En cas de quart de finale, il pourrait, une nouvelle fois, se trouver sur la route du Taureau de Manacor qu'il n'est pas passé loin de piquer fatalement la semaine dernière en Espagne.

Jessica Pegula confirme après sa finale

Battue par Ons Jabeur samedi en finale du WTA 1000 de Madrid, Jessica Pegula s'est tout de suite reprise à Rome face à Liudmila Samsonova (4-6, 6-3, 3-4). Quart de finaliste à l'Open d'Australie, l'Américaine n'a jamais passé le troisième tour à Roland-Garros et semble en mesure de faire mieux après son bon tournoi en terre espagnole. Avant ça, elle doit encore marquer les esprits à Rome. Pegula sera opposée à l'Ukrainienne Anhelina Kalinina dès le prochain tour. Une adversaire qu'elle a déjà rencontrée, et battue, par deux fois cette saison.