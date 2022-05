Tournoi de Rome : Wawrinka renoue avec la victoire, Cornet déjà sortie, Osaka déclare forfait... Ce qu'il faut retenir de la journée de lundi

Après Madrid, les circuits ATP et WTA font escale à Rome, dernier Masters et WTA 1000 sur terre battue avant Roland-Garros. Parmi les qualifiés de la journée, lundi 9 mai, le Suisse Stan Wawrinka a retrouvé le chemin de la victoire, lui qui n'avait plus gagné depuis plus d'un an. Du côté français, les nouvelles ne sont pas bonnes. Voici ce qu'il faut retenir de la journée de lundi.

Stan Wawrinka sourit de nouveau

Cela faisait 456 jours qu'il n'avait plus remporté un match. Pour Stan Wawrinka, c'était bien plus qu'un premier tour. Plus d'un an après sa dernière victoire (à l'Open d'Australie, en 2021), le Suisse, triple vainqueur en Grand Chelem et actuellement 361e mondial, s'est qualifié pour le deuxième tour en battant l'Américain Reilly Opelka (3-6, 7-5, 6-2), 17e mondial et demi-finaliste l'an passé.

A 37 ans, Wawrinka, blessé au pied gauche pendant de longs mois, avait perdu dès son entrée en lice lors des deux seuls tournois qu'il avait disputés cette année, à Marbella puis Monte-Carlo. Au prochain tour, Stan Wawrinka affrontera le Serbe Laslo Djere (58e), tombeur du Croate Borna Coric (tombé au 262e rang mondial) 6-2, 6-7 (3), 6-2 .

Alizé Cornet battue d'entrée par Simona Halep

Seule Tricolore en lice à Rome (hommes et femmes confondus), Alizé Cornet a été éliminée d'entrée. La Française a subi la loi de la Roumaine Simona Halep (6-4, 6-4). Après avoir perdu ses trois premiers jeux de service, Cornet n'a pas réussi à recoller au score. Il n'y a donc plus de Français engagé à Rome avant même la fin du premier tour.

Simona Halep a elle mis fin à une série de trois défaites de suite contre Alizé Cornet, dont la dernière en date à l'Open d'Australie, en huitièmes de finale. La 21e mondiale affrontera au prochain tour l'Américaine Danielle Collins (9e).

Naomi Osaka déclare forfait

La Japonaise Naomi Osaka, souffrant du tendon d'Achille depuis le tournoi de Madrid, a déclaré forfait, a annoncé lundi la WTA. "La blessure que je me suis faite la semaine dernière à Madrid n'est pas encore guérie", a souligné l'ex-numéro1 mondiale, actuellement 38e, dans un communiqué.

"C'est une blessure au tendon d'Achille, donc je dois être prudente en particulier avant Roland-Garros", a-t-elle ajouté. Elle a été remplacée dans le tableau féminin par l'Espagnole Nuria Parrizas Diaz (51e).