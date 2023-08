US Open 2023 : la place de numéro 1 mondial entre Djokovic et Alcaraz, le retour de Garcia et Monfils... Quatre questions qui se posent avant le tournoi

Carlos Alcaraz et Iga Swiatek défendent leur titre à l'US Open à New York. Novak Djokovic, absent l'an dernier, devrait retrouver son trône à l'issue du dernier Grand Chelem de l'année.

Après une tournée nord-américaine riche en enseignements, place au dernier Grand Chelem de l'année. Carlos Alcaraz et Iga Swiatek, lauréats l'an passé, figurent encore au rang des favoris de l'US Open, qui débute lundi 28 août et s'achèvera dimanche 10 septembre à New York. Mais l'Espagnol devra se méfier d'un Novak Djokovic en quête d'une dixième finale à Flushing Meadows (pour trois titres) et surtout d'un 24e tournoi en Grand Chelem. De son côté, la Polonaise risque de croiser des joueuses américaines en pleine confiance (Jessica Pegula et Coco Gauff). Dans le camp français, Gaël Monfils, Adrian Mannarino et Caroline Garcia (demi-finaliste en 2022) semblent les mieux armés pour se hisser en deuxième semaine. Franceinfo: sport fait le point avant le début du tournoi.

Comment Novak Djokovic peut redevenir numéro 1 mondial à la place de Carlos Alcaraz ?

Après un premier affrontement avorté en demi-finale à Roland-Garros, une finale homérique à Wimbledon et un combat exceptionnel pour le titre à Cincinnati, les deux hommes forts du tennis mondial vont se livrer une nouvelle bataille à distance, avant, peut-être, de se retrouver sur le court new-yorkais.

Revenu à 20 petits points de la place de numéro 1 mondial détenue par "Carlitos", le Serbe va probablement reprendre son trône. Absent l'an passé car non vacciné contre le Covid, le Djoker n'a aucun point à défendre (au contraire de son rival) et devrait logiquement redevenir le patron du tennis masculin le 11 septembre prochain. Il lui suffit, pour cela, de franchir le premier tour. Quel que soit le résultat de l'Espagnol, il sera alors assuré de redevenir le maître du tennis, pour la 390e semaine dans sa carrière.

Quels records Carlos Alcaraz et Novak Djokovic peuvent égaler ?

Vainqueur en 2022, Carlos Alcaraz part à la conquête d'un deuxième sacre consécutif à Flushing Meadows (le dernier à l'avoir fait est Roger Federer en 2007 et 2008), et d'un second titre en Grand Chelem cette année après sa victoire à Wimbledon. L'Espagnol, numéro 1 mondial, partage le costume de favori avec Novak Djokovic, qui vient de le battre en finale à Cincinnati pour s'adjuger un 39e Masters 1000.

Carlos Alcaraz (à gauche) et Novak Djokovic, à la fin de leur finale mémorable à Cincinnati (Etats-Unis), remportée par le Serbe, le 20 août 2023. (MATTHEW STOCKMAN / AFP)

Déjà titré à l'Open d'Australie et Roland-Garros cette année, en course pour réaliser le 4e "petit Chelem" de sa carrière (trois titres sur quatre en Grand Chelem sur une saison), Novak Djokovic vise encore plus haut. Il espère se qualifier pour une dixième finale à New York (il n'en a gagné que trois en 2011, 2015 et 2018), et surtout conquérir un 24e titre en Majeur, qui ferait de lui l'égal de Margaret Court Smith, seule à avoir atteint ce total hommes et femmes réunis.

Si l'Espagnol venait à conserver sa couronne, il égalerait Bjorn Borg au deuxième rang des plus jeunes vainqueurs de trois Grands Chelems avant leurs 21 ans. Il dépasserait du même coup son compatriote Rafael Nadal, qui n'en avait gagné "que" deux à cet âge. Seul Mats Wilander a fait mieux (quatre). En s'imposant à New York, Carlos Alcaraz resterait en course pour le rejoindre en remportant ensuite l'Open d'Australie, quelques mois avant son 21e anniversaire...

La force de frappe américaine pour contrarier Iga Swiatek ?

Et si une Américaine triomphait à domicile pour succéder à Sloane Stephens, dernière lauréate made in US titrée devant son public, en 2017 ? Jessica Pegula et Coco Gauff, titrées respectivement à Toronto et Cincinnati, ont fait le plein de confiance avant de retrouver New York. Les deux meilleures chances de la bannière étoilée ont montré de belles dispositions et ont toutes les deux battu la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, sur leur route vers le titre, à chaque fois en demi-finales : Jessica Pegula au Canada (6-2, 6-7, 6-4) et Coco Gauff dans l'Ohio (7-6, 3-6, 6-4). La Polonaise est prévenue.

Iga Swiatek (à droite) et Jessica Pegula, à la fin de leur demi-finale remportée par l'Américaine, au tournoi de Toronto, le 12 aout 2023. (MINAS PANAGIOTAKIS / AFP)

La tenante du titre va tenter de décrocher un deuxième titre du Grand Chelem cette saison après sa victoire à Roland-Garros, et ainsi étoffer son palmarès d'un cinquième titre majeur en carrière, à seulement 22 ans.

Outre les deux Américaines, Iga Swiatek devra se méfier d'une Aryna Sabalenka régulière au plus haut niveau cette saison. Lauréate de l'Open d'Australie, puis demi-finaliste à Roland-Garros, Wimbledon, et plus récemment à Cincinnati, la Biélorusse va tenter de s'inviter une nouvelle fois dans le dernier carré du dernier Grand Chelem de l'année.

Gaël Monfils et Caroline Garcia, prêts pour la bataille ?

Verra-t-on enfin à nouveau un Tricolore en deuxième semaine d'un Grand Chelem ? Depuis le huitième de finale perdu de Caroline Garcia, alors tête de série numéro 4 du tournoi, à l'Open d'Australie, le camp français fait la grimace. Personne au troisième tour de Roland-Garros, hommes et femmes confondus, un seul représentant à ce stade - battu - dans chacun des tableaux à Wimbledon (Quentin Halys et Caroline Garcia)...

Pourtant, il y a un peu de lumière dans ce tableau noir. La tournée nord-américaine a été celle de la résurrection pour Gaël Monfils, qui pointait au-delà de la 300e place avant de réaliser de belles performances. Le Français, qui n'avait gagné qu'un match sur le circuit principal depuis le début de la saison, a notamment battu des joueurs comme Stefanos Tsitsipas à Toronto et Alex de Minaur à Cincinnati pour remonter au 163e rang. Le show Monfils est attendu à New York, à condition d'être épargné par les blessures.

Caroline Garcia fait grise mine à Cincinnati (Etats-Unis), où elle a été éliminée d'entrée, le 17 août 2023. (ROB PRANGE / AFP)

Dans le tableau féminin, Caroline Garcia joue gros. Désormais 7e joueuse mondiale, la Française, demi-finaliste l'an dernier, a tout intérêt à aller loin à Flushing Meadows si elle ne veut pas dégringoler au classement. Pour l'instant, sa saison est très compliquée. Après ne pas avoir gagné un seul match lors des trois premiers tournois de sa tournée nord-américaine, elle a enfin trouvé la bonne carburation à Cleveland, un tournoi de moindre envergure, en atteignant les quarts de finale.