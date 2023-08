Tennis : fin de parcours en quarts de finale, mais beaucoup de promesses pour Gaël Monfils au Masters 1000 de Toronto

Le Français a été stoppé vendredi par le 8e joueur mondial, l'Italien Jannik Sinner (6-4, 4-6, 6-3) au terme d'un nouveau match de bonne facture, lors du Masters 1000 de Toronto.

Son exploit contre Stefanos Tsitsipas restera (presque) sans lendemain à Toronto. Mais les jours meilleurs semblent bien devant Gaël Monfils. Après une année de galères et de blessures, le Français a été stoppé en quarts de finale du Masters 1000 de Toronto, vendredi 11 août, par Jannik Sinner (6-4, 4-6, 6-3). Mais après avoir largement dominé le Grec, 4e joueur mondial, il a fait mieux que tenir tête à Sinner, 8e au classement ATP. Retombé dans les limbes de la hiérarchie du tennis masculin, Monfils va gagner près de 70 places et se rapprocher du Top 200 (208e lundi).

Cela ne faisait guère de doutes, mais le Francilien a encore dans la raquette un niveau bien plus flatteur. Face à un joueur qui l'avait toujours embêté par le passé - à l'image de leur 3e tour au couteau lors de l'US Open 2021, remporté en cinq manches par l'Italien -, Gaël Monfils est tombé, mais non sans avoir lutté. Après avoir perdu la première manche en concédant sa mise en jeu à 5-4 sur la seule opportunité de break du set, le Tricolore a répliqué dans le deuxième acte, effaçant un break de retard. "La Monf" s'est notamment appuyée sur une mise en jeu bien réglée, et un dernier jeu conclu par trois aces (21 au total) et un service gagnant. Les deux joueurs ont offert un très beau spectacle, enchaînant les points spectaculaires et les coups de canon de fond de court.

Il n'aura peut-être manqué à Monfils qu'un peu plus de réussite à l'échange derrière sa deuxième balle (37% de points gagnés) et davantage de fraîcheur pour barrer la route de Jannik Sinner. "J'ai fait un match plein mais il a pris les meilleures décisions et été plus fort que moi. […] Si j'arrive à tenir Jannik aujourd'hui, c'est parce que j'ai gagné quelques matches avant et que j'ai accumulé de la confiance petit à petit, a-t-il réagi à L'Equipe après le match. Il y a beaucoup de choses positives à prendre de ce quart de finale."

Alcaraz et Medvedev également éliminés

Monfils voudra enchaîner à Cincinnati à partir de lundi prochain. Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev y seront eux aussi revanchards. Les numéros un et trois mondiaux ont également été sortis au stade des quarts de finale vendredi. Invaincu depuis 14 matchs, dont son sacre exceptionnel à Wimbledon, Alcaraz est tombé face à l'Américain Tommy Paul (6-3, 4-6, 6-3) qui l'avait déjà dominé lors du tournoi canadien l'an passé. Hors du coup, totalement passé à côté de son entame de match, le jeune prodige espagnol doit trouver un second souffle en vue de l'US Open, dont il est tenant du titre.

Medvedev n'a lui même pas remporté de set, tombant en deux manches contre l'Australien Alex De Minaur (7-6 [7], 7-5). Le dernier carré de ce tournoi de Toronto verra un nouveau vainqueur en Masters 1000 avec des demi-finales entre Jannik Sinner et Tommy Paul, et entre Alex De Minaur et l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina.