Wimbledon 2023 : les chiffres du sacre de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic

Vainqueur de Novak Djokovic en cinq sets, Carlos Alcaraz a remporté son premier Wimbledon, dimanche.

Avec Carlos Alcaraz, tout va très vite. Numéro un mondial à 20 ans à peine, le jeune prodige espagnol a remporté, dimanche 16 juillet, son premier Wimbledon. Après son sacre en septembre 2022 à l'US Open, il décroche ainsi son deuxième titre du Grand Chelem, en moins d'un an. Le tout face à Novak Djokovic, invaincu à Londres depuis 2017, et titré 7 fois sur le gazon britannique. Un exploit colossal qui se confirme en chiffres.

26 minutes : le jeu le plus long

Sur le gazon londonien, ce n'est pas seulement un match de tennis qu'ont disputé Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, mais un véritable marathon. Au total, la finale s'est étalée sur 4h42, en cinq sets, avec un moment central, qui résume l'âpreté des combats à lui seul : un jeu qui a duré... 26 minutes ! On jouait alors le troisième set, et c'est un double break qui était en jeu pour Alcaraz, qui a finalement viré à 4-1 en faveur de l'Espagnol. Quelques minutes plus tard, il empochait la manche.

Carlos Alcaraz lors de la finale de Wimbledon contre Novak Djokovic, le 16 juillet 2023. (TETSU JOKO / YOMIURI)

Le 13 maudit de Djokovic

Depuis début mai, Novak Djokovic restait sur une série incroyable : le Serbe n'avait pas perdu un set au tie-break sur les 13 derniers qu'il avait disputés. Alors, quand lors du deuxième set, le tie-break s'est profilé, on ne donnait pas cher de la peau de Carlos Alcaraz. Mais l'Espagnol a réussi à stopper la série de "Djoko". Pour l'anecdote : la meilleure série du genre reste celle d'Andy Roddick, et ses 18 tie-breaks gagnants consécutifs.

78 victoires

A Wimbledon, Novak Djokovic n'avait jamais perdu un match après avoir remporté le premier set. La seule fois où cela s'est produit, c'est parce que le Serbe avait abandonné sur blessure. Jusqu'ici, il avait donc remporté les 78 rencontres lors desquelles il avait empoché la première manche à Wimbledon selon Jeu set et Maths. Une série qui a pris fin dimanche.

Alcaraz rejoint Bjorg et Becker

La jeunesse de Carlos Alcaraz est tout sauf un handicap pour l'Espagnol. A 20 ans et deux mois, il est devenu le troisième vainqueur le plus jeune de Wimbledon depuis le début de l'ère Open; derrière Boris Becker (17 ans et 7 mois, puis 18 ans et 7 mois) et Bjorn Borg (20 ans, puis 21 ans). Par ailleurs, l'Espagnol est devenu le 5ème joueur à avoir remporté au moins deux titres en Grand Chelem avant ses 21 ans, après Wilander, Bjorg, Becker et Nadal, toujours selon Jeu, set et Maths.