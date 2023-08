Tennis : Novak Djokovic et Coco Gauff victorieux à Cincinnati à une semaine de l'US Open

A Cincinnati (Etats-Unis), le Serbe a remporté son 39e Masters 1000 contre Carlos Alcaraz, tandis que chez les dames, Coco Gauff s'est offert son premier titre en WTA 1000.

La rage avec laquelle il a déchiré son polo témoigne de l'énorme joie de Novak Djokovic, après sa victoire au bout d'un match d'une intensité et d'une longueur exceptionnelles contre Carlos Alcaraz, en finale du Masters 1000 de Cincinnati (Etats-Unis), dimanche 20 août. Le Serbe, revanchard après sa défaite contre l'Espagnol en finale à Wimbledon, est venu à bout de son adversaire en 3h49 (5-7, 7-6 [9-7], 7-6 [7-4]). Il décroche le 95e titre de sa carrière et le 39e en Masters 1000, record qu'il possédait déjà et qu'il améliore.

Cette épreuve d'endurance entre les deux meilleurs joueurs du monde actuels, le public a eu peur de le voir tourner court, quand Novak Djokovic a fait appel au kiné au début de la deuxième manche. Un set durant lequel Carlos Alcaraz s'est procuré une balle de match. Mais le Serbe, qui ne reconce jamais, s'est accroché pour pousser l'Espagnol au troisième set. Le nom du vainqueur s'est joué dans un ultime tie-break, après qu'Alcaraz a sauvé quatre balles de match dans un dixième jeu étouffant, long de près de 13 minutes.

"C'est difficile à décrire [...] Dans l'ensemble, c'était le match le plus difficile et le plus excitant auquel j'ai jamais participé", a commenté Novak Djokovic. A une semaine de l'US Open (du 28 août au 10 septembre), la bataille offerte par les deux joueurs s'annonce prometteuse pour le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, d'autant que l'enjeu de la première place mondiale refait son apparition. Grâce à sa victoire à Cincinnati, Novak Djokovic revient à 20 petits points de Carlos Alcaraz.

Première pour Coco Gauff

La finale a été moins serrée chez les dames. Coco Gauff, qui avait sorti la numéro 1 mondiale Iga Swiatek en demi-finale, n'a eu besoin que de deux sets, sans tie-break, pour s'adjuger son tout premier WTA 1000 contre Karolina Muchova, finaliste à Roland-Garros (6-3, 6-4). Après une saison en Europe difficile, où elle s'est inclinée en quarts de finale sur la terre battue parisienne, puis dès le premier tour à Wimbledon, l'Américaine savoure son retour à domicile. Elle devient, à 19 ans, la plus jeune vainqueure du tournoi de Cincinnati.