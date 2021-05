"Les athlètes ont besoin d'une décision" sur la tenue des JO, pour Roger Federer

Roger Federer a déclaré vendredi que "les athlètes ont besoin d'une décision" ferme sur le maintien des Jeux olympiques de Tokyo, la star du tennis ajoutant qu'il comprendrait tout à fait si l'évènement, déjà reporté d'un an, était finalement annulé.

Une médaille d'Or olympique en simple est le seul honneur majeur qui manque à l'impressionnante collection de l'ancien n°1 mondial, mais le Suisse de 39 ans, médaillé d'Or en double à Pékin en 2008 avec son compatriote Stan Wawrinka, a déclaré qu'il comprendrait si les Jeux étaient annulés.

"Beaucoup de gens à Tokyo sont contre les Jeux"

Les Jeux olympiques de 2020, qui ont été reportés à cause de la pandémie, devraient s'ouvrir le 23 juillet. "C'est difficile", a déclaré Federer dans un entretien accordé à la télévision suisse Léman Bleu. "On n'entend pas grand chose. Cela me fait penser que les Jeux auront lieu, même si j'ai entendu que beaucoup de gens à Tokyo sont contre les Jeux", a expliqué le natif de Bâle.

"Apparemment beaucoup ne sont pas vaccinés non plus", a souligné Federer, qui a révélé par ailleurs dans cet entretien avoir été vacciné avec "le Pfizer". Mardi 11 mai, Rafael Nadal avait émis des doutes quant à sa présence aux Jeux olympiques cet été.

Le Japon a étendu l'état d'urgence lié au coronavirus vendredi, à seulement 10 semaines de l'ouverture des Jeux olympiques, alors que des militants ont soumis une pétition de plus de 350.000 signatures demandant leur annulation.